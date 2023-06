Le MacBook Air 15 pouces est le plus fin de sa catégorie

Apple a dévoilé un nouveau MacBook Air de 15 pouces lors de sa Conférence mondiale des développeurs de 2023. Selon Apple, l’appareil sera « le meilleur ordinateur portable de 15 pouces au monde ». Il sera équipé de la puce M2 d’Apple. Elle comprend un processeur à huit cœurs, un processeur graphique à dix cœurs et un moteur neuronal à seize cœurs.

Un design fin et léger

Le nouveau modèle a une épaisseur de 11,5 mm. Selon la société, l’ordinateur portable d’Apple de 15 pouces le plus fin au monde. Il pèsera un peu plus de 1,36 kg. De plus, il dispose de deux ports Thunderbolt USB-C. Ces derniers prennent en charge un affichage externe 6K à 60 Hz.

Le MacBook Air 15 est également équipé d’un connecteur de charge MagSafe. Par ailleurs, il comporte une prise casque. Aussi, il sera disponible en couleurs minuit, clair de lune, gris sidéral et argent.

Des caractéristiques d’affichage et audio améliorées

Son écran IPS rétroéclairé par LED de 15,3 pouces a une luminosité de 500 nits et une résolution de 2880 x 1864 pixels. La webcam FaceTime HD est en 1080p, et il y a trois microphones avec des « algorithmes de formation de faisceau avancés ».

Les six haut-parleurs comprennent deux tweeters. De plus, ils comprennent deux ensembles de haut-parleurs d’extrêmes graves à annulation de force. Ainsi, ils offrent un audio spatial et Dolby Atmos.

Prix et performances améliorées

Le nouveau modèle est disponible à partir de 1 599 € et sera en vente la semaine prochaine. Apple a également mis à jour le prix de son modèle plus petit. Le MacBook Air de 13 pouces avec M2 est maintenant disponible à partir de 1 299 €.

En revanche, le modèle de base M1 Air reste à 1 199 €. Apple prétend que le nouveau MacBook Air sera jusqu’à 12 fois plus rapide que les modèles MacBook Air Intel les plus rapides.

De plus, il offrira jusqu’à 18 heures d’autonomie de batterie. Il est également 25 % plus lumineux et est 40 % plus fin. Le nouveau MacBook Air 15 est également deux fois plus rapide. D’ailleurs, il est bien plus léger que le « meilleur ordinateur portable Intel Core i7 de 15 pouces » le plus vendu.

D’autres caractéristiques et perspectives

Comme les modèles précédents de MacBook Air, le nouveau modèle de 15 pouces a un design sans ventilateur. Il fonctionnera désormais sous macOS Ventura, suivi de macOS Sonoma lors de son déploiement cet automne. La mémoire est configurable jusqu’à 24 Go, avec un stockage allant jusqu’à 2 To.

Un excellent compromis

Le MacBook Air 15 représente une sortie de gamme moyenne pour Apple. Il comble ainsi l’écart de prix entre les modèles MacBook Air de 13 pouces et les modèles plus grands et plus chers.

Il est destiné aux utilisateurs qui souhaitent un grand écran sans toutefois avoir besoin de la puissance de calcul des modèles Pro. Aussi, la taille de 15 pouces offre un compromis pratique entre les modèles de 14 et 16 pouces.