La Petite Fille sous la neige : la fin de la saison 1 expliquée

La Petite Fille sous la neige a résolu son plus grand mystère à la fin de la saison 1. Mais personne ne s’attendait à ce que sa conclusion apporte plus de questions.

Le titre ne figurait jamais dans la liste des meilleures séries à regarder sur Netflix pour le mois de janvier. On oubliait même de le mentionner dans la simple liste des nouveautés attendues pour ce début d’année. Pourtant, il est rapidement devenu la série la plus suivie en France sur la plateforme de streaming.

Il passe devant En Place seulement deux jours après sa sortie. Notez que la nouvelle mini-série de Jean-Pascal Zadi connaît un énorme succès. Celle-ci n’aura pourtant pas été de taille face au scénario original de cette production espagnole. Il s’agit de La Petite Fille sous la neige avec sa déconcertante fin de saison.

La Petite Fille sous la neige est un thriller dramatique adapté du roman de Javier Castillo. L’adaptation télévisée se focalise sur la disparition aussi tragique que soudaine d’Amaya. En 2010, la fillette de six ans et son père assistent au défilé des rois mages à Malaga. Quelques secondes d’inattention font que le parent perd de vue son enfant et ne la retrouve plus.

Miren au bout de son investigation

La petite Amaya est morte ou est-elle toujours en vie ? La question reste sans réponse six années après la disparition. L’enquête policière est au point mort, comme l’investigation de Miren Rojo (Milena Smit). C’est alors que la journaliste reçoit une cassette vidéo montrant la fillette disparue devenue adolescente.

La reporter va mettre quatre années supplémentaires à trouver la provenance de la mystérieuse cassette. Miren consulte le livre de comptes d’un réparateur de VHS. Elle identifie Iris (Cecilia Freire) qui est une ancienne patiente de la mère d’Amaya. Notez que cette dernière est une spécialiste en fertilité.

Iris vit dans une maison sur une colline isolée. Elle demande à sa fille de se cacher quand Miren lui rend visite. Pendant sa rencontre avec la femme, la journaliste comprend enfin – grâce à un bandeau – les circonstances de la disparition d’Amaya. La fillette a été enlevée par Iris qui s’en est ensuite occupée comme sa propre fille. Miren quitte la propriété sans faire la révélation de sa découverte.

La Petite Fille sous la neige offre à sa fin une réunion

Se sentant acculée, Iris veut mourir avec sa fille qui est en réalité Amaya devenue adolescente. La kidnappeuse pense à une sortie de route au-dessus des falaises. Néanmoins, la barrière de sécurité ne cède pas. La femme meurt à cause du choc. Amaya s’en sort et pointe une arme à feu vers Miren. La reporter arrive à raisonner l’adolescente à l’arrivée des secours. Plus tard, la fillette retrouve ses véritables parents. Commence alors une reconstruction difficile pour la petite famille.

La Petite Fille sous la neige n’a pas une fin heureuse pour Miren. Rappelons que la journaliste a été la victime d’un viol etd’un chantage sexuel. Son violeur et son maître-chanteur sont morts dans d’étranges circonstances. Elle devient une suspecte, mais n’est pas inquiétée tant que cela. La nouvelle série de Netflix se conclut avec Miren recevant une enveloppe contenant la photo d’une jeune fille bâillonnée et ligotée.

