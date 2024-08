La nouvelle Xiaomi Kids Smartwatch 7C va vous époustoufler !

Afin d'amuser les tout petits tout en les responsabilisant, porter une montre connectée est une bonne initiative. Et pour ce faire Xiaomi s'apprête à dévoiler une toute nouvelle smartwatch pour enfants : Xiaomi Kids Smartwatch 7C !

Comme Xiaomi est connu pour la diversité de ses produits, cette nouveauté va sans doute séduire plus d'un consommateur. Comme le nom de la montre le laisse supposer, il ne s'agit pas de la première smartwatch pour enfants de Xiaomi. Elle sera probablement le successeur de la Mitu Children's Phone Watch 6C. Voici ce qui peut être dit sur ce sujet.

Quelles sont les caractéristiques qui seront sur la nouvelle smartwatch Xiaomi Kids ?

Le design de base de la smartwatch ressemble à celui de son prédécesseur. Mais là, on peut s'attendre à ce que Xiaomi joue avec les couleurs. Puis, il s'avère que la montre sera dotée d'un appareil photo, d'un microphone, de haut-parleurs, d'un GPS et d'un NFC.

Ensuite, les applications d'apprentissage sont toutes essentielles à la nouvelle Xiaomi Mi Kids Smartwatch 7C. A part cela, on espère que les bords de l'écran seront plus fins et que la qualité de l'écran sera améliorée.

De même, le stockage et la batterie seront probablement améliorés par rapport aux 4 Go et 950 mAh de la montre connectée pour enfant précédemment produite. Sinon, cette smartwatch Xiaomi a déjà été dotée d'une connectivité cellulaire. Par contre, il est à noter que cela a été fait par le biais d'un emplacement physique pour une carte SIM.

Peut-être que cette fois-ci, Xiaomi décidera d'ajouter une eSIM à la place, ce qui contribuera à renforcer la résistance à l'eau et à l'infiltration de la montre.

Une montre Xiaomi grandement connectée

La prochaine nouvelle Xiaomi Kids Smartwatch 7C sera aussi dotée d'une connectivité 4G. C'est un élément crucial pour une montre connectée destinée aux enfants. Les petits qui n'ont pas de téléphone pourront ainsi passer des appels audio à leurs parents en utilisant uniquement la smartwatch.

D'autre part, les parents inquiets de voir leurs enfants passer trop de temps sur leur téléphone peuvent acheter cette montre pour maintenir une communication de base. Même si ce n'est pas un cas d'utilisation parfait, c'est une bonne chose. Ainsi, la marque chinoise Xiaomi se démarque de la concurrence en commercialisant bientôt un appareil spécialement conçu pour les enfants.

Lancement et disponibilité de la Xiaomi Mi Kids Smartwatch 7C

La montre n'a été découverte que récemment dans la base de données IMEI. Ce qui veut dire que c'est loin d'être un indicateur de son lancement. Il arrive qu'un produit soit lancé quelques semaines seulement après avoir été repéré.

Dans d'autres cas, il faut attendre plusieurs mois pour que le produit arrive enfin sur le marché. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la nouvelle Xiaomi Mi Kids Smartwatch 7C est en cours de fabrication. Ensuite, elle sera disponible à la vente dans les prochains mois. Cette montre connectée sera par la suite le cadeau que vos enfants réclameront à Noël.

