La Coros Pace Pro détonne avec un prix ahurissant avant même sa sortie !

Coros n’est plus qu’à un jour de la révélation de sa prochaine smartwatch. Il s’agit de la Coros Pace Pro.

Cette montre connectée est désormais connue car des photos de la Coros Pace Pro ont déjà été publiées en ligne. De même, on sait déjà quel est son prix de lancement et ses spécifications détaillées. Je vous en parlerai de suite.

La Pace Pro, la montre connectée la plus rapide à ce jour de chez Coros

Comme le montre le teaser sorti très récemment, la prochaine smartwatch de Coros promet d’être un produit très populaire. La société a en effet lancé la Coros Pace Pro ce 31 octobre à 12h00 UTC. Je pense que c’est un peu étrange de sortir une smartwatch le soir d’Halloween. Mais c’est assez surprenant. Cela va sans doute être un très bon coup de pub.

Bien que Coros reste discret sur la smartwatch en question, des photos de la pré-version et des spécifications détaillées ont été obtenues par the5krunner. Il est par exemple dit que c’est la « smartwatch la plus rapide à ce jour ».

Un prix assez coûteux

Quant au prix de cette nouvelle montre connectée, selon le site web, Coros a l’intention de proposer la Pace Pro en remplacement de la Coros Pace 3. Cependant, le modèle Pace Pro devrait être lancé au prix de 399 € (soit environ 433 $), soit une augmentation de 150 € (soit environ 163 $) par rapport au Pace 3.

C’est un près assez élevé. Mais pas plus que celui d’une Apple Watch. Pourtant, les montres connectées de chez Coros sont toutes aussi performantes. De plus, l’autonomie de cette smartwatch est nettement meilleure. Il est mentionné que l’autonomie de la batterie devrait passer de 15 à 20 jours. Bien que cette estimation officielle tombe à 6 jours lorsque l’écran toujours allumé du Pace Pro est activé.

Les améliorations proposées sur la Coros Pace Pro

Ensuite, il semblerait que le Pace Pro présente 5 améliorations majeures qui le distinguent du Pace 3. Par exemple, le Pace Pro devrait être lancé avec un écran AMOLED de 1,3 pouce d’une résolution de 416 x 416 pixels.

Comparé à l’écran MiP de 1,2 pouce qui équipe le Pace 3, c’est mieux. De plus, je vois que the5krunner rapporte également que Coros a installé un nouveau chipset qui multipliera les performances par deux.

A part cela, il s’avère que le modèle Pace Pro de chez Coros prendra en charge les cartes mondiales hors ligne. Pour pouvoir stocker ces données, la montre connectée dispose de 32 Go d’espace de stockage. Sinon, en plus de cela, cette montre connectée sera plus efficace en termes d’application santé.

La prochaine smartwatch de Coros devrait offrir une fonctionnalité d’électrocardiogramme (ECG) sans pour autant se priver de la suite logicielle de suivi de la santé de l’entreprise. Il semble que la contrepartie de toutes ces améliorations soit la taille de la Pace Pro. Ce modèle mesure 46 x 46 x 14,15 mm, contre 41,9 x 41,9 × 11,7 mm pour la Pace 3.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn