Insolite : ce bi électrique à roues avant sans moyeux révolutionne le monde du vélo !

Bien qu'insolite, le bi électrique Penn-E-Farthing reflète l'évolution constante du monde du cyclisme. Incarnant l'esprit de la journée mondiale de vélo, il combine le style du Penny Farthing du XIXe siècle avec des caractéristiques innovantes, y compris une roue avant sans moyeu.

Le monde entier célèbre chaque année, le 3 juin, la Journée mondiale du vélo. En fait, il s'agit là d'une occasion de souligner l'importance croissante de la bicyclette comme moyen de transport. En effet, le vélo constitue le principal moyen de transport pour un Européen sur dix. Qu'il s'agisse de vélos urbains ou vtt électriques, une grande variété de modèles existe aujourd'hui dans l'usage courant. Mais parmi cette diversité, il existe parfois des créations insolites qui suscitent l'émerveillement, comme le Penn-E-Farthing.

L'alliance du passé et du présent : Penn-E-Farthing

En cette journée mondiale du vélo, le Penn-E-Farthing rappelle que l'avenir de la mobilité réside dans la fusion harmonieuse du passé et du présent. Il allie l‘histoire de la bicyclette aux avancées technologiques.

En fait, le Penn-E-farthing constitue une réinterprétation saisissante de la bicyclette traditionnelle « penny farthing ». Ce bi électrique se caractérise par une roue avant sans moyeu et une roue arrière motorisée, fusionnant le design historique avec la technologie moderne d'un vélo. Par ailleurs, il se distingue par son cadre en acier tubulaire fabriqué sur mesure et sa roue avant innovante en contreplaqué de bois dur stratifié (érable/chêne). Par ailleurs, la roue de 52 pouces, dont le design surprend, n'est pas motorisée. Elle repose sur des roulettes en caoutchouc montées sur le cadre.

Parmi les aspects les plus insolite de ce bi électrique, on peut citer la suppression du pédalier traditionnellement associé au Penny-farthing. Au lieu de cela, il utilise un moteur d'une puissance de 350 W associé à une roue arrière Razor MX350 Dirt Rocket. Cette configuration garantit une conduite souple et agréable, tout en préservant l'esthétique distinctive du vélo.

Le génie derrière ce bi électrique insolite, à roues sans moyeu

Christopher Terpstra, originaire de la région de Chicago, est connu pour ses projets inventifs. Ayant obtenu son diplôme en design industriel au Milwaukee Institute of Art and Design, il possède ainsi une riche expérience en ingénierie de conception. Il a notamment consacré 15 ans à la conception d'agencements de magasins. En 2015, il a attiré l'attention du public avec son invention d'un skateboard électrique à quatre roues motrices.

Sa chaîne YouTube, « Chris Makes Stuff », présente une variété de ses créations. Celles-ci vont d'ailleurs d'un tracteur de jardin à six roues à une moto chopper allongée, en passant par un moteur hors-bord électrique fabriqué à partir de tubes en plastique.

Mais en créant ce vélo électrique à roues sans moyeu, Christopher Terpstra a donné vie à une œuvre d'art unique qui captivera les cyclistes et les amoureux de l'innovation. Bien que le PEN-E-FARTHING reste une création exclusive, il incarne l'esprit créatif et l'ingéniosité qui continuent à façonner le monde du cyclisme moderne.

