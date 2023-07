Indiana Jones 5 : la fin du film expliquée ! Indy meurt-il ?

Indiana Jones (Harrison Ford) a ressenti un profond décalage dans sa dernière aventure, intitulée « Indiana Jones et le Cadran du Destin ». Indiana Jones 5 souligne sans doute la fin de la série. Au début du film, Indy célèbre sa retraite le même jour où New York organise un défilé en l’honneur des astronautes d’Apollo 11. Son désintérêt pour les événements historiques qui l’entourent accentue son sentiment de décalage. Tous les autres regardent vers l’avenir, mais il est attaché au passé.

Manipulations et Danger

Dans le premier acte, sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) le manipule. Elle souhaite obtenir la moitié du Cadran d’Archimède. Il avait récupéré ce dernier avec son père décédé des mains des nazis.

Elle le force à la retrouver au Maroc. Par conséquent, elle le met en danger face à Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Ce dernier est un nazi obsédé par le Cadran. Voller croit qu’en obtenant les deux moitiés, il pourra remonter le temps et changer l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

Voyage Temporel Inattendu

Dans le troisième acte, Voller utilise le Cadran pour voyager dans le temps. Il voyage avec Indiana, Helena et Teddy (Ethann Isidore) à travers une fissure temporelle. Mais au lieu d’arriver en Europe en 1939, ils se retrouvent en 212 av. J.-C.

C’est pendant le siège de Syracuse qu’ils font face à une flotte romaine. Alors que les guerriers romains les attaquent, Indiana et Helena sautent en parachute depuis le dirigeable de Voller avant qu’il ne soit détruit. Voller et ses hommes meurent dans le crash, laissant le Cadran d’Archimède à découvrir par Archimède lui-même.

Acceptation du Passé

Indy demande à Helena et Teddy de le laisser dans le passé. Blessé, il parle brièvement avec Archimède et pense qu’il était destiné à rester bloqué dans le passé. Helena le frappe violemment, le faisant perdre connaissance. Quand il se réveille, il est de retour dans son appartement de New York en 1969.

Réunion Émouvante

Il trouve Helena l’attendant, mais aussi Marion Ravenwood (Karen Allen), son ex-femme, avec des sacs d’épicerie. Indy avait révélé qu’ils s’étaient éloignés après la mort de leur fils. Leur rencontre est émouvante.

Indy et Marion évoquent leur séparation avant de se remémorer leur passé. Ils ont une discussion touchante, rappelant leur conversation en bateau dans « Les Aventuriers de l’Arche Perdue ».

Un Baiser et un Chapeau

La fin d’Indiana Jones 5 se conclut avec un baiser entre Indy et Marion dans leur cuisine, où il récupère son chapeau fedora, symbolisant sa place unique. « Indiana Jones et le Cadran du Destin » se termine de manière intéressante. En effet, il y a une acceptation chaleureuse de la vie présente d’Indy. De plus, on observe un clin d’œil ludique à son passé.