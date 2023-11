Découvrez les cadeaux de Noël les plus innovants de 2023

À l’approche des fêtes de fin d’année, la recherche du cadeau de Noël parfait est lancée. Cette année, ne cherchez plus, car nous avons sélectionné les cadeaux de Noël les plus innovants et exceptionnels de 2023. Découvrez des produits révolutionnaires qui sauront émerveiller vos proches et rendre cette saison des fêtes vraiment spéciale.

Un cadeau de Noël révolutionnaire de Muggo

En avant-première à l’IFA Berlin 2023, Muggo offre un coup d’œil à son produit intelligent révolutionnaire : la Muggo Travel Mug.

Il s’agit d’une bouteille isotherme douée d’intelligence qui allie contrôle de la température et recharge par induction.

Muggo Travel Mug : l’intelligence au service de la boisson

Au sein de l’univers des tasses chauffantes et des bouteilles informatisées, Muggo se distingue par son inventivité. Le lancement de la Muggo Travel Mug lors de l’édition 2023 de l’IFA Berlin en est la parfaite illustration. Cette remarquable bouteille isotherme intègre la technologie dernier cri et une gamme de fonctionnalités, incluant un contrôle minutieux de la température ainsi que la faculté inédite de recharger les smartphones, les Airpods et les écouteurs sans fil par le biais de la technologie par induction Qi.

Gardez vos boissons à la température parfaite

Le principal atout de la Muggo Travel Mug est de garder votre boisson à la température parfaite. Plutôt que de simplement garder votre boisson « chaude », la Muggo Travel Mug vous donne la possibilité de régler et de maintenir votre température de boisson préférée, de 50 °C à 62.5 °C à un degré près.

Caractéristiques techniques essentielles :

– Matériau : Acier inoxydable + ABS + plastique PC

– Capacité : 12 oz/355 ml

– Indice d’étanchéité : IPX7 (Peut être submergée jusqu’à 1 mètre sous l’eau)

– Type de batterie : Batterie lithium-ion intégrée, de 3 heures

Vous pouvez dès à présent l’acquérir pour 149 € sur le site internet de Muggo

Le KUBB Mini N100 de BLEU JOUR, l’ordinateur de poche ultime

BLEU JOUR dévoile le KUBB Mini N100, une version améliorée et silencieuse du plus petit PC au monde ! Souhaitez-vous le précommander ? Rendez-vous sur Indiegogo

La nouvelle génération de Mini-PC

Connue pour sa création d’ordinateurs et d’accessoires de périphériques uniques, stylés et performants, BLEU JOUR a annoncé la mise en prévente du KUBB Mini N100. Ce dernier est la nouvelle génération de l’un des ordinateurs les moins encombrants au monde, arborant des performances supérieures et s’appuyant sur le processeur Intel® Alder Lake-N Series N100. Dans le prolongement de son produit phare KUBB (12 cm de côté), le KUBB Mini N100, vu ses dimensions ultra-minimalistes oscillant entre 7 et 8 cm de côté, est encore plus facile à transporter qu’un ordinateur portable pour envelopper vos loisirs numériques (films, rétrogaming…) où que vous soyez.

Suite au succès remporté par la première édition du KUBB Mini J4125 lancée l’an dernier lors des 20 ans de l’entreprise, BLEU JOUR annonce la sortie prochaine du KUBB Mini N100. Ce mini-ordinateur de bureau portable mesure seulement 7 à 8 cm de côté et séduit par son design élégant et son ergonomie soignée.

Avec son châssis en aluminium et en cuivre garantissant le transfert de chaleur par conduction, ce nouveau KUBB Mini N100 est entièrement silencieux. Travailler en silence total sans trace de bruit de fond est donc possible.

Performances exceptionnelles dans un format compact

Malgré sa taille minimaliste (82x82x72mm), le KUBB Mini N100 offre des performances de premier ordre grâce à son processeur Intel® Alder Lake-N Series N100, sa mémoire LPDDR5 et son espace de stockage ultime en NVMe SSD. Alimenté par le processeur Quad Core N100 d’Intel, il est un choix idéal pour une utilisation en PC de bureau, en client léger, pour des vidéoconférences, des cours en ligne ou des séances de formation. Le KUBB Mini est également parfait pour un usage domestique tel que le divertissement 4K, l’utilisation bureautique ou le rétrogaming via des plateformes telles que Recalbox.

Plus petit et plus facile à transporter qu’un ordinateur portable, le KUBB Mini peut être glissé partout dans votre sac, vous permettant de travailler où que vous soyez sans changer d’équipement. 8 cm de performances pures, où que vous en ayez besoin !

SUNMOOVE de Solar Brother, le chargeur solaire de poche indispensable

La startup parisienne Solar Brother, spécialisée dans le développement de solutions solaires respectueuses de l’environnement, dévoile SUNMOOVE®, un chargeur de poche ultraléger, étanche et pliable ! Ce joyau technologique écologique, disponible en deux versions de 6,5 et 16 Watts, est conçu pour toutes les conditions extérieures… désormais, plus jamais vous ne serez à court de batterie, que vous soyez en montagne, sur une plage ou au camping.

Chargez vos appareils en plein air avec SUNMOOVE

– Vous avez besoin de recharger rapidement votre smartphone, votre appareil photo, votre power bank ou votre micro caméra lors de vos différentes sorties ? SUNMOOVE® constitue une solution instantanée de secours !

– SUNMOOVE® est un chargeur portable extracompact, doté de cellules monocristallines “SUNPOWER TM qui génèrent une production d’énergie 25 à 35 % plus puissante que des cellules traditionnelles. Les panneaux solaires convertissent la lumière solaire directement en une tension électrique de 5 V, et l’énergie générée recharge instantanément l’appareil électrique.

Enrichi d’une LED intégrée à même son panneau solaire, SUNMOOVE® garantit une charge contrôlée et sécuritaire. Dynamiquement compatible avec l’ensemble des câbles chargeurs USB, ce dispositif est offert avec un câble USB-C / Micro USB / iPhone en prime.

En voici une esquisse technique :

– Une puissance plausible de 6,5 Watts / 16 Watts

– L’intégration de cellules micro cristallines SUNPOWER TM

– 4 panneaux solaires pliables d’une finesse inédite / 3 panneaux solaires pour l’option 16 Watts

– LED, un témoin ingénieux de charge

– Intensité notoire : 1 300 ma / 3 200 ma

– Durée indicative de charge : 1 000 à 5 000 mAh > 1h à 5h / 2 000 à 10 000 mAh > 1h à 5h

– Adaptable à une variété d’appareils de 500 à 5 000 mAh : SmartPhone, Powerbank, appareil de photographie, haut-parleurs, appareils de microcaméra divers…(et plus encore!)

– Mousquetons de fixation enrobant le fonctionnel (x2)

– Un câble USB-C / Micro USB / iPhone inclus.

– Tendance, ce panneau solaire est robuste, adaptable et compressible. De plus, c’est un produit étanche, de rang XPX4

Lenso Sil : le vidéoprojecteur miniaturisé pour des expériences cinématographiques inégalées

Au cœur de l’éclat technologique, découvrez LENSO, des vidéoprojecteurs miniaturisés et ambulants qui font de chaque coin le lieu idéal pour vos sessions HD de divertissement.

Le cinéma dans le creux de votre main

Mettez le cinéma au creux de votre main avec le Lenso Sil, une prouesse miniaturisée qui révolutionne le concept de vidéoprojecteur. Ce joyau de la technologie vous offre une expérience cinématographique hors pair, en plein cœur de votre demeure. Équipé d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et soutenu par une technologie DLP de 8500 Lumens, le Lenso Sil transforme votre espace de visionnage en un véritable ciné avec écran géant de 400 cm de pure clarté HD.

Cet appareil ultra-compact, doté d’AndroidOS, vous permet de télécharger vos applications favorites comme Netflix ou YouTube. Grâce à sa connectivité Wifi et Bluetooth, ce projecteur saura se synchroniser sans file avec vos smartphones et tablettes. Et comme si ce n’était pas assez, le Lenso Sil assure chaque fois une projection optimale grâce à sa fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Plus besoin de déplacer le projecteur, grâce à son ajustement vertical automatique et horizontal manuel. Son impressionnant haut-parleur de 360° délivre une qualité sonore qui donne vie à vos films, séries ou n’importe quelle projection, venant de Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+, etc.

Technologie de pointe pour un divertissement immersif

La gestion du Lenso Sil est un jeu d’enfant grâce au pavé tactile intuitif qui le contrôle. Son endurance est impressionnante avec une batterie de 8000 mAh qui peut supporter jusqu’à 40 heures de musique ou 2 heures de vidéoprotection avec une seule charge. Indispensable aux présentations professionnelles, ou aux soirées film familial, la magie du Lenso Sil est à portée de main pour tout geek qui se respecte.

– Résolution d’origine : 1920 x 1080p (supporte 4K, 1080p) – Dimension de l’image : 0,5 – 4m

– Luminosité de l’image : 8500 lumens 200 ANSI lumens

– Correction automatique trapézoïdale intelligente + Autofocus

– Compatibilité : Android, iOS, Windows, MacBook et consoles de jeux

Rialto par Cabasse : un système audio connecté alliant tradition et modernité

Premier né de la collection Classique Connecté, le système Rialto est conçu à l’image des Murano, ces légendaires enceintes bibliothèques de la marque Cabasse. Ce duo d’enceintes actives connectées renferme les innovations acoustiques et logicielles les plus avancées de l’entreprise.

Quelques spécificités de Rialto

– Un système audio versatile, conçu aussi bien pour la Hi-fi que pour la télévision, Rialto offre la possibilité d’apprécier toutes les sources et toutes les plateformes musicales en stéréo, en incluant une connectique TV qui garantit une expérience incomparable pour chaque film.

– Faisant honneur aux systèmes les plus haut de gamme, avec son micro intégré (CRCS), cet ensemble compact et sans fil a été conçu pour savourer une qualité d’écoute hi-fi stéréo optimale, grâce à la calibration automatisée de salle, une prouesse de Cabasse.

– Qui plus est, sur l’application Cabasse StreamCONTROL, les utilisateurs pourront peaufiner davantage leur son à l’aide des outils d’optimisation innovants, développés pour s’adapter sur mesure aux préférences individuelles.

– Côté ergonomie, RIALTO est conçu avec un écran couleur tactile LCD pratique et intuitif sur son enceinte principale, utile pour ajuster le volume avec une simple rotation, rediriger les sources ou ajouter ou modifier les radios préférées, sans passer par l’application. Et comme un cerisier sur le gâteau, il affiche même les pochettes des albums en cours de lecture.





Communiqué de presse du 13 Novembre 2023