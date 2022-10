House of the Dragon : pourquoi certains Targaryen sont bruns ?

Les téléspectateurs se sont posé des questions sur l’existence des enfants Targaryen blonds et bruns dans House of the Dragon. Les fans ont même avancé quelques théories.

Dans l’univers de George RR Martin, les Targaryen ont des traits caractéristiques. Ils ont une chevelure argentée et dorée ainsi que des yeux violets. Néanmoins, les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir des enfants Targaryen bruns et d’autres blonds. Voici pourquoi certains enfants sont blonds et d’autres non dans la série House of the Dragon.

L’explication des enfants Targaryen ayant des cheveux blonds ou bruns

Les fans de House of The Dragon ont eu la surprise de voir un enfant Targaryen à la chevelure brune. La princesse Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon étaient des garçons bruns à la peau claire. Ils représentent tout le contraire de leurs parents. Laenor est en effet une personne de couleur. Cela ajoute encore plus de mystère à la couleur de la chevelure de ces tout-petits. L’anomalie serait le résultat de la liaison entre Rhaenyra et Ser Harwin Strong (un brun).

Mais le fait que ces enfants soient des bâtards n’explique pas encore qu’ils soient bruns. En effet, les demi-frère et demi-sœurs de leur mère dans House of the Dragon, les enfants d’Alicent (une brune) et Viserys, sont quant à eux blonds.

Sans oublier le fameux Jon Snow avec ses mèches brunes. Pour rappel, celui-ci est l’enfant de l’union entre Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. C’est vers la fin de la série Game of Thrones que ce fait est enfin révélé.

Les fans ont avancé quelques théories pour expliquer le fait que certains enfants Targaryen ne soient pas blonds dans House of The Dragon. Selon ces fans, cela serait dû aux à la génétique.

Ainsi, la couleur blonde des cheveux serait récessif (expliquant la nécessité pour les Targaryen de passer par l’inceste pour la conserver). Néanmoins, les Targaryen mâles auraient la faculté de transmettre avec le temps leurs gènes à leurs épouses non-Valyriennes.

Ainsi, ces unions produiraient en premier un enfant à la chevelure brune, mais ensuite des enfants blonds. Malgré tout, cette théorie ne tient pas la route quand on analyse la généalogie des Targaryen dans son ensemble.

Le plus crédible serait d’accepter le fait que les enfants Targaryens sont blonds ou bruns simplement en fonction de ce que le récit nécessite. Ainsi, les enfants de Rhaenyra sont bruns pour rendre visible leur statut de bâtards. De même, Jon Snow est brun parce que le récit avait besoin de garder secret son héritage.