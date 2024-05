Guide pratique pour nettoyer le filtre de votre Dyson Airwrap

Avoir de beaux cheveux, c'est bien, mais prendre soin de ses accessoires de coiffure, c'est encore mieux ! Je vais vous expliquer comment entretenir votre Dyson Airwrap, et plus particulièrement son filtre, pour qu'il vous offre des résultats impeccables sur la longueur.

L'importance d'un filtre propre

Commençons par le commencement : pourquoi est-il si crucial de nettoyer régulièrement le filtre de votre Airwrap ? Tout simplement parce que c'est lui qui empêche la poussière et les résidus de s'infiltrer dans le moteur de l'appareil. Un filtre encrassé, c'est la porte ouverte aux dysfonctionnements et aux pannes prématurées.

Alors, même si ça peut sembler une tâche ingrate, je vous assure que quelques minutes consacrées à l'entretien de votre fidèle allié capillaire vous éviteront bien des tracas.

Le grand démontage

Avant toute chose, assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché. Pas de risque, c'est la règle numéro un ! Ensuite, ôtez tous les accessoires pour avoir un meilleur accès au filtre.

Repérez le capuchon filtrant à l'extrémité opposée de la prise d'air principale. Tournez-le délicatement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache avec un petit « clic ». Retirez-le doucement, et vous pourrez alors extraire le filtre de son logement en tirant légèrement dessus.

Les différentes techniques de nettoyage

Maintenant que le filtre est à nu, plusieurs options s'offrent à vous pour lui redonner un petit coup de neuf. Choisissez votre arme !

Le nettoyage à sec

C'est la solution rapide pour un entretien régulier quand le filtre n'est pas trop sale. Munissez-vous d'une vieille brosse à dents ou d'une brosse à poils doux, et brossez délicatement la surface du filtre pour en retirer la poussière et les menus débris.

Attention, si des saletés tenaces persistent, cette méthode risque de ne pas suffire. Dans ce cas, direction le nettoyage humide !

Le bain savonneux

Rien de tel qu'un bon trempage pour décoller les impuretés les plus coriaces. Préparez un bain d'eau tiède (pas plus de 40°C) additionné de quelques gouttes de savon doux. Plongez-y votre filtre et laissez-le s'imprégner pendant 10 à 15 minutes.

Ensuite, attaquez les saletés incrustées en frottant doucement avec une éponge non-abrasive. Rincez abondamment à l'eau claire jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu savonneux. Cette petite cure detox fera des merveilles !

Le séchage, étape cruciale

Quelle que soit la méthode de nettoyage choisie, l'étape suivante est indispensable : le séchage complet du filtre. Je ne le répéterai jamais assez : un filtre humide est l'ennemi juré de votre Airwrap !

Laissez-le simplement s'assécher à l'air libre pendant 24 heures minimum.Cela permettra de s'assurer que le filtre est parfaitement sec avant de le réinsérer dans l'Airwrap.

Le remontage, un jeu d'enfant

Une fois le filtre impeccable et totalement déshydraté, vous pouvez le réinsérer dans son logement.

Glissez délicatement le filtre à l'intérieur, en veillant à son positionnement correct. Ensuite, replacez le capuchon filtrant en alignant soigneusement ses encoches avec celles du boîtier. Tournez-le fermement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille complètement.

Et voilà ! Votre Dyson Airwrap est fin prêt à vous coiffer de nouveau, avec un filtre flambant neuf qui lui permettra de déployer toute sa puissance.

