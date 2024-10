La Grand Seiko Calibre 9R Spring Drive : un chef d’œuvre nippon

Les montres analogiques sont loin d’être désuètes par rapport aux montres connectées. Et la marque nippone Seiko le prouve en ayant sorti la Grand Seiko Spring Drive.

Actuellement, nous en sommes au modèle Grand Seiko Calibre 9R Spring Drive. C’est un chef d’œuvre dans tous les sens du terme et je vous en parle dès maintenant.

La Grand Seiko Spring Drive est la plus belle de toutes les tocantes analogiques ?

Depuis son existence, la marque Seiko a produit de nombreux modèles de montres. Il y a les analogiques et les smartwatch. Mais parmi celles-ci, le modèle analogique Grand Seiko Spring Drive se démarque.

De nombreuses personnes disent que c’est le plus beau modèle de tous en termes de forme et de concept. Le mouvement de ses aiguilles est unique. Ce modèle exprime la véritable essence du temps, en combinant harmonieusement différentes philosophies.

En un seul garde-temps, cet appareil est un mélange de technologie et d’élégance. Tout part de son ressort moteur. C’est sa source d’énergie. Et comme toute montre mécanique, elle s’appuie sur un circuit intégré et un oscillateur à quartz pour un chronométrage de précision.

Une création datant de 1977, mais toujours au goût du jour

C’est grâce à un certain Yoshikazu Akahane, jeune ingénieur en 1977, que la Grand Seiko Spring Drive a vu le jour. Il envisageait de créer une montre alliant la précision du chronométrage électronique à la puissance d’un ressort moteur traditionnel.

Puis, après plus de deux décennies de développement, sa vision s’est concrétisée en 1999. La marque Seiko a sorti la Spring Drive dans le commerce. Et en 2004, ce modèle a été doté d’un remontage automatique et d’une réserve de marche de trois jours, grâce au mouvement Spring Drive Calibre 9R.

Grâce à son couple élevé, le ressort moteur de remontage exerce une force pour faire tourner les engrenages à une vitesse déterminée lorsqu’il se déroule. Cela confère de la puissance à la montre et ses performances impressionnantes. Le contrôle de la vitesse et le mécanisme d’échappement régissent la précision globale avec un taux de +8/-1 secondes par jour.

Une montre au look traditionnel mais aux performances avancées

Ensuite, pour améliorer encore plus la précision de cette montre, les ingénieurs de Grand Seiko ont incorporé une pile dans la Spring Drive. Puis elle est dotée d’un oscillateur à quartz et un circuit intégré.

La pile envoie de l’électricité à l’oscillateur, dont les vibrations précises sont détectées par un circuit intégré. Cela fait avancer les engrenages d’une seconde. C’est ce qui confère à la Spring Drive ses normes supérieures de précision, avec un taux annuel de ±10 secondes.

Dans cette nouvelle version, la montre est présentée avec un cadran rouge texturé. Le dégradé célèbre la couleur du ciel lorsque le soleil se lève sur la chaîne de montagnes Hotaka à Shinshu, dans le centre du Japon. C’est le lieu de naissance de toutes les créations Grand Seiko Spring Drive. Il s’agit d’un rouge automnal caractéristique. C’est une teinte qui promet des brises fraîches et le romantisme de la nuit qui approche.

