Choisir judicieusement son GPS pour vélo : quels sont les paramètres à prendre en compte ?

Pour trouver un GPS pour vélo adapté à l’intégralité de ses besoins, il est essentiel de considérer prioritairement les informations accessibles grâce à l’accessoire. Il faut également se préoccuper de la lisibilité, de la compatibilité, de l’autonomie, de l’étanchéité et des options supplémentaires du dispositif.

Vous aimez explorer de nouveaux territoires ou vous balader dans les rues d’une ville sans vous soucier de vous perdre ? L’utilisation d’un GPS pour vélo vous permettra sûrement de profiter d’un système de géolocalisation fiable et précis. Elle vous offrira aussi l’opportunité de suivre vos performances ainsi que d’analyser et d’améliorer vos entraînements. De même, elle peut être nécessaire pour renforcer votre sécurité sur votre bicyclette, puisque vous aurez l’occasion de partager votre position à vos proches. Enfin, grâce à cet accessoire, vous bénéficierez d’une connectivité accrue, idéale pour rendre vos promenades bien plus agréables. Voici les paramètres à prendre en compte pour bien choisir votre GPS pour vélo idéal.

Les informations mises à votre disposition

En général, vous aurez toujours accès à certaines informations élémentaires telles que l’heure ou la date, quel que soit le modèle que vous choisirez. De même, vous pourrez obtenir des données considérées comme essentielles, telles que la vitesse, la distance et l’altitude. Il existe également des GPS pour vélo qui proposent des indications intéressantes comme :

la météo ;

la température ;

les calories brûlées ;

le dénivelé positif ;

le pourcentage de la pente. Pour identifier les fonctionnalités qui vous seront nécessaires sur votre accessoire, vous avez intérêt à déterminer préalablement vos besoins. Par exemple, si vous êtes un cyclosportif, vous recherchez probablement un appareil léger et compact doté de performances avancées. En revanche, si vous êtes un cyclotouriste, vous souhaitez certainement bénéficier d’un système de cartographie particulièrement détaillée.

La lisibilité des informations sur le GPS pour vélo

Étant donné que vous utiliserez le GPS pour vélo en extérieur, sur votre bicyclette, vous avez intérêt à considérer la lisibilité des informations mises à votre disposition. Autrement dit, les inscriptions doivent toujours être facilement déchiffrables, quelles que soient les conditions climatiques. Il faut que les textes et les images restent visibles que vous soyez sous la lumière du soleil ou dans une profonde obscurité.

La compatibilité ANT+ ou Bluetooth

Si vous avez l’intention de connecter votre GPS pour vélo à votre smartphone, vous êtes amené à considérer la compatibilité Bluetooth de l’appareil. De même, si vous souhaitez le relier à d’autres équipements complémentaires comme un capteur de puissance ou une ceinture cardiofréquencemètre, veillez à la technologie ANT+.

L’autonomie du GPS pour vélo

L’autonomie est l’un des critères de choix à ne surtout pas négliger lors de l’achat d’un GPS pour vélo. En effet, si vous prévoyez de faire des sorties de plusieurs jours, vous avez intérêt à vous tourner vers les modèles dotés d’une batterie plus puissante.

Les options supplémentaires du GPS pour vélo

Plusieurs options supplémentaires peuvent être disponibles sur un GPS pour vélo. Vous pouvez notamment accéder à des systèmes d’alarme programmables, à des capteurs de rythme cardiaque ou à des assistants d’entraînement. Il vous est également possible de choisir un dispositif équipé d’un chronomètre, d’un moniteur kilométrique, d’une mémoire propre capable de stocker des cartes, etc. Quelles que soient vos envies, n’oubliez pas de prendre en compte l’étanchéité et la robustesse de l’accessoire !