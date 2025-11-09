Donnez le goût de la programmation à vos enfants avec cette smartwatch à créer soi-même

Et si coder devenait un jeu d’enfant ? La Clockstar 2.0 relève le défi ! Cette smartwatch pas comme les autres s’assemble et est à créer soi-même avant de programmer ses propres applications.

Bien plus qu’un gadget, c’est un véritable atelier de création qui transforme l’écran en terrain d’aventures. L’ingéniosité devient un jeu, et la logique, une seconde nature. Prêt à voir votre enfant passer de consommateur à créateur ? Le futur s’écrit… au poignet

CircuitMess Clockstar 2.0 : La montre connectée qui éveille les petits génies

Et si, cette année, le cadeau star sous le sapin n’était pas simplement un jouet, mais un véritable projet ? Alors que les aspirations des enfants migrent des rêves de streaming vers ceux de la tech, le CircuitMess Clockstar 2.0 arrive à point nommé. Ce kit de montre connectée à monter soi-même propose aux jeunes bricoleurs, dès 11 ans, de construire, coder et personnaliser leur propre accessoire connecté. Une idée ingénieuse pour transformer une passion naissante pour l’informatique en une aventure tangible et ludique.

Du kit à la montre : une heure de construction pour des heures d’amusement

Nul besoin d’être un ingénieur chevronné pour se lancer. Le kit, complet pour faire cette montre connectée pour enfant, inclut tous les composants nécessaires : gyroscope, accéléromètre, écran et module Bluetooth. En suivant un guide de montage illustré de plus de 100 images, l’assemblage ne prend qu’environ une heure. Cette première étape, accessible et gratifiante, initie les enfants aux bases de l’électronique de manière concrète. Ils voient littéralement prendre forme entre leurs mains un objet high-tech qu’ils s’apprêtent à dompter.

Coder ses propres apps : la récréation devient créative

Une fois la montre assemblée, le véritable jeu commence. La plateforme de codage visuel CircuitBlocks permet de programmer des applications, des jeux et même de créer des cadrans personnalisés. Cette approche simplifiée du développement rend la programmation immédiatement compréhensible et amusante. Le résultat n’est pas qu’une simple démonstration. La Clockstar 2.0 est une montre connectée pleinement fonctionnelle, affichant l’heure et la date, et capable de se connecter à un smartphone Apple ou Android.

L’apprentissage par la pratique : le STEM devient concret

Ce kit incarne parfaitement la philosophie de l’apprentissage pratique. Il ne s’agit pas seulement de comprendre la théorie, mais de l’appliquer pour donner vie à un objet du quotidien. En mélangeant l’électronique, le codage et le design, il offre une introduction complète et stimulante aux domaines STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). C’est une porte ouverte sur un monde où la créativité et la logique travaillent main dans la main.

Le cadeau insolite des fêtes en 2025

À un prix promotionnel de 73,09 € au lieu de 85,14 €, la CircuitMess Clockstar 2.0 se présente comme bien plus qu’un gadget. C’est une expérience à faire qui offre une alternative constructive au temps passé devant les écrans. En offrant ce kit, vous n’offrez pas juste un objet, mais une opportunité : celle de découvrir la fierté de construire, de coder et de comprendre la technologie qui nous entoure. De quoi peut-être inspirer une future vocation.

