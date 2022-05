Les caméras de Google Nest fonctionnent désormais avec Alexa

Les choses évoluent pour la plupart des objets connectés. La dernière skill de l’assistant vocal Alexa lui permet enfin de commander à la voix les caméras de Google Nest.

Amazon a dernièrement annoncé que les caméras connectées tierces peuvent enfin profiter de ses nouvelles compétences. La fonctionnalité Google Nest pour Amazon Alexa permet même d’afficher un flux en direct et d’obtenir des annonces de mouvement sur les haut-parleurs Echo.

Les fonctionnalités Googles Nest accessibles avec la dernière skill Alexa

Il est aujourd’hui possible de diffuser toutes vos caméras Google Nest sur un Echo Show. Vous pouvez même voir un flux en direct des nouveaux modèles sur un Fire TV ou une tablette Fire. La réception d’annonces de mouvement sur vos haut-parleurs Echo et vos écrans connectés, voir et parler aux visiteurs via un Echo Show sont aussi possibles.

En plus de la conversation bidirectionnelle sur la Google Nest Doorbell, vous pouvez également recevoir des notifications de sonnerie. Vous pourrez donc utiliser l’Echo Show comme un interphone pour votre sonnette.

Bien sûr, si vous possédez un écran connecté Google Nest, vous disposez déjà de toutes ces fonctionnalités depuis un bon moment. Il en est aussi ainsi si vous avez une sonnette Ring et un appareil Echo Show. Ces deux configurations peuvent également afficher automatiquement le flux sur votre écran connecté si votre sonnette est enfoncée.

Les commandes vocales Alexa pour cette nouvelle fonctionnalité comprennent « Alexa, affiche le flux [nom de la caméra] » et « Alexa, réponds à la porte d’entrée ». La fonctionnalité intègre également les précédentes compétences de Google Nest. Il en est ainsi de celles permettant aux utilisateurs de Nest Thermostat de contrôler leur thermostat et les anciennes caméras Nest.

Cette harmonisation dans les fonctionnalités de la maison connectée constitue un précurseur de la future norme de maison connectée Matter. Ce concept promet l’unification de tous les appareils connectés d’une habitation. Nous pourrons ainsi tout contrôler via n’importe quelle application ou assistant vocal.