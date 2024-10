Garmin revampée : découvrez le design rehaussé de ce modèle emblématique !

Ce mois d’octobre, la marque Garmin renouvelle le style d’une de leur montre connectée emblématique. Tel un couteau japonais, la Garmin MARQ Adventurer seconde génération fait peau neuve. Et elle est encore plus magnifique qu’avant.

C’est une œuvre tout droit sortie des forges, et on pourrait dire que c’est la smartwatch la plus luxueuse que la marque ait faite. Voici ce qu’il en est.

La Damascus Steel Edition, une Garmin pas comme les autres

Si vous croyez que Garmin a toujours été connu pour produire des montres connectées en plastique, notamment la série Forerunner, et bien sachez que vous vous trompez. Je vous affirme qu’il existe bel et bien un segment qui réalise des smartwatch utilisant d’autres matériaux. Et c’est sans doute pour cela qu’il s’agit des montres les plus chères de chez Garmin.

Parmi ces mastodontes il y a la Garmin MARQ Adventurer seconde génération, Damascus Steel Edition. Cette nouvelle montre connectée ne présente pas d’innovations en termes de fonctions techniques.

Mais son design a été redéfini. Et si vous êtes à la recherche d’une tocante connectée éternelle, ce modèle correspond à cette description. Sa grande durabilité, elle le doit aux matériaux dont elle est dotée. Mais c’est pourquoi il s’agit aussi maintenant de la smartwatch Garmin la plus chère à ce jour.

Une montre qui coûte plus de 3000 dollars

La raison pour laquelle la deuxième génération de Garmin MARQ Adventurer est aussi onéreuse, c’est parce que les clients paient un surcoût important pour le choix du matériau. Et l’acier de Damas, ce n’est pas donné. C’est pour cela que ce modèle est proposé au prix élevé de 3 100 dollars.

Je sais que ce matériau est réputé pour être l’un des métaux les plus robustes au monde. Il est extrêmement solide. C’est la raison pour laquelle les plus célèbres couteliers l’utilisent. Et sur cette Garmin, le boîtier et la lunette sont réalisés à partir de ce matériau.

Sinon, la smartwatch est livrée avec un bracelet hybride en cuir et caoutchouc fluorocarbone. Tandis que l’écran est protégé par un verre saphir. Et l’étanchéité est annoncée jusqu’à une profondeur de 10 ATM.

Une montre connectée dont les fonctions sont excellentes

L’écran AMOLED de la nouvelle Garmin MARQ Adventurer a une résolution de 390 x 390 pixels. Il mesure 1,2 pouce de diagonale et est un écran tactile. Ensuite, la gamme de fonctions est étendue et comparable à celle des modèles Fenix.

Pour suivre, la mémoire interne de ce modèle permet de stocker non seulement les séances d’entraînement, mais aussi de la musique et des cartes. Et les autres fonctions comprennent un module GNSS avec prise en charge du GPS, du Glonass et de Galileo.

Elle a aussi une boussole, un altimètre barométrique, un gyroscope et un thermomètre. Ce dernier permet de surveiller la température corporelle ou ambiante.

La MARQ Adventurer seconde génération, une Garmin de compétition

Enfin, Garmin Connect permet d’analyser les données d’entraînement, de réaliser des évaluations complètes des performances et d’adapter les plans d’entraînement à la charge d’entraînement.

La montre aussi des capteurs optiques permettent de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et les niveaux de stress. Puis, le paiement sans fil peut être effectué directement avec la montre via Garmin Pay. Ce qui fait que l’éventail des fonctions de la montre peut être élargi grâce à des applications.

