Ganglands : La fin de la saison 2 de la série Netflix expliquée

Almeida en aura fait voir de toutes les couleurs à Mehdi et Liana. Ganglands offre une fin de saison 2 qui laissent espérer une suite aux fans de la série.

La deuxième saison de Ganglands ou Braqueurs: la série était l’une des nouveautés françaises attendues sur Netflix ce premier trimestre 2023. Cette nouvelle partie n’est pas venue que pour apporter des réponses au précédent chapitre. Celle-ci est arrivée avec beaucoup plus d’intensité. Les amateurs de thriller ont certainement apprécié de regarder Ganglands jusqu’à la fin de la saison 2.

Les prémisses de Ganglands saison 2

Liana (Tracy Gotoas) et Mehdi (Sami Bouajila) sont unis plus que jamais dans Ganglands saison 2.

Braqueurs: la série revient ainsi près de deux ans après sa première saison. Sami Bouajila et Tracy Gotoas étaient au rendez-vous pour reprendre leurs rôles respectifs de Mehdi et Liana. Les ambitions de nos deux héros vont se heurter au charismatique et impitoyable Almeida. Ce dernier est l’antagoniste jusqu’à la fin de Ganglands saison 2. Notez que l’acteur portugais Joaquim de Almeida campe le personnage.

La guerre des gangs du précédent chapitre a laissé de la place. Les petites bandes veulent se saisir de cette opportunité pour monter en puissance. Almeida est l’homme de main d’un cartel sud-africain. La saison 2 l’introduit comme un homme d’affaires dénué de toute émotion.

Pas de Tony à la fin de Ganglands saison 2

Tony (Samuel Jouy) va disparaître dans de tragiques circonstances.

Afin de devenir le numéro un, Almeida multiplie les machinations et n’hésite pas à éliminer les personnes lui faisant obstacle. L’homme de main convainc le patron de son cartel que Saber est responsable de la disparition de son fils. Les Sud-africains vont alors s’en prendre à l’ancien homme fort de la première saison. Saber et sa famille éliminés, Almeida orchestre le meurtre de son chef. Mais son plan tourne mal et le cartel va comprendre les intentions de son homme de main.

Tony (Samuel Jouy) est la victime notable des ambitions d’Almeida. Sa famille est sous protection policière, mais les hommes de ce dernier parviennent tout de même à la retrouver. Malgré les efforts et l’aide de Mehdi, Tony ne réussit pas à sauver ses proches. Il retrouve un bain de sang dans leur chambre d’hôtel. Dévasté, l’ami de Liana se donne ensuite la mort.

Mehdi et Liana de retour pour une saison 3 ?

Almeida (Joaquim de Almeida) est un antagoniste impitoyable et calculateur dans la saison 2.

Neutraliser Almeida devient la priorité de Mehdi et Liana après le suicide de Tony. La paire va traquer le trafiquant de drogue jusqu’au commissariat de police. Mais un moment de panique de Liana va lui permettre de prendre la fuite. Almeida envisage de quitter le pays avec son jet privé. Nos deux héros parviennent à le retrouver avant que l’avion ne décolle. S’ensuit alors un jeu de chat et de la souris dans l’aérodrome.

Almeida arrive à se trouver en position de tuer Mehdi. Ce dernier est sauvé au dernier moment par Liana. Le braqueur console sa partenaire bouleversée. Les deux prennent le jet privé dans lequel leur ennemi devait prendre la fuite. Nos héros s’en sortent et pourraient donc revenir pour une saison 3.

