Matchmaking en ligne – Combinaison d’IA et de big data pour connecter les joueurs

GameVerse, une startup lyonnaise, présente une plateforme novatrice de matchmaking pour les joueurs en ligne. Cette application de matchmaking promet de connecter les joueurs en ligne avec des coéquipiers de qualité, grâce à une approche unique combinant des données massives avec l’intelligence artificielle.

L’IA au service des gamers

GameVerse se distingue par son utilisation intensive de l’intelligence artificielle. En collectant des données variées, l’application crée des partenariats sur mesure pour les utilisateurs. Cette approche spécifique place GameVerse en tête des plateformes de matchmaking pour les amateurs de jeux vidéos.

Fonctionnalités avancées

Au-delà du simple matchmaking, GameVerse propose une gamme étendue de fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent accéder à des analyses détaillées de leurs statistiques, rechercher des coéquipiers pour la création d’équipes eSport et bien plus encore. Cette polyvalence a déjà conquis les premiers utilisateurs qui saluent la fluidité et la clarté de l’application. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo, la bande-annonce de Sword and Magic World dans GameVerse.

Témoignages des testeurs

Quelques témoignages des bêta testeur de GameVerse :

« Fluidité et facilité d’utilisation, GameVerse offre une expérience sans superflu. »

« L’application est légère, bien optimisée, bien que des améliorations ergonomiques soient possibles. »

Impatience chez les membres discord

En attendant l’application, les membres du serveur Discord GameVerse expriment leur impatience. Ainsi, ils soulignent que Discord ne répond pas efficacement aux besoins de recherche de coéquipiers et anticipent avec enthousiasme la sortie de la version bêta de GameVerse.

Deux offres, deux expériences

GameVerse propose actuellement deux offres distinctes. Le mode Casual, gratuit, offre jusqu’à 3 matchmakings par jour. Ce mode met l’accent sur les profils, la communauté et la communication. Le mode Premium (9,99 euros par mois) propose une expérience plus approfondie avec des fonctionnalités étendues comme la création d’équipes eSport, la gestion de communauté et aussi des statistiques eSport. Les premiers inscrits bénéficieront d’une offre spéciale de 4,99 euros pour le premier mois, ainsi que d’une réduction permanente de 50% sur l’abonnement premium.

GameVerse, une histoire de passionnés

Cette aventure a été rendue possible grâce à la rencontre de trois passionnés de jeux vidéos. Ugo Mignon, Jordan Labrosse et Yohann Saviane. Leur vision commune de combler le manque de partenaires de jeu a conduit à la création de GameVerse, une aventure innovante et prometteuse.

En somme, GameVerse s’impose comme une solution incontournable pour les joueurs en ligne. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de jeu améliorée, facilitée par une plateforme conçue par des passionnés, pour des passionnés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.