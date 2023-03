Stumble Guys : comment gagner à chaque fois ?

Comment gagner au Stumble Guys à chaque fois que vous y jouez ? Découvrez nos secrets pour gravir chaque niveau sans aucune difficulté dans l’un des jeux gratuits les plus en vue du moment !

Depuis quelques années déjà, Stumble Guys est l’un des meilleurs battles royales multi-joueurs n’ayant jamais existés. Il est apprécié pour sa touche colorée et son ambiance bon enfant à première vue, sauf qu’il est difficile de gravir les différents niveaux et en sortir vainqueur. Dans ce jeu, plus vous gravirez les échelons, plus les obstacles seront nombreuses. Alors, si vous souhaitez devenir l’ultime vainqueur, voici comment y arriver.

Exploitez les forces physiques de votre personnage

Il faut le reconnaître, les personnages de Stumble Guys sont dotés de plusieurs caractéristiques uniques. Certains pourront se servir de leur corps comme bouclier si d’autres peuvent l’utiliser pour mettre hors circuit leurs adversaires.

Parmi les 32 personnages, vous pouvez même retrouver certains qui auront la capacité d’influencer la direction que leurs adversaires va prendre. Alors, la première chose à faire si vous souhaitez sortir victorieux dans un match c’est de connaître les forces de votre personnage et d’anticiper les coups de vos adversaires.

Les caractéristiques physiques de votre personnage vous seront d’une grande aide pour les tourner à votre avantage lors d’un combat. Rien de mieux que de prendre du temps pour les connaître avant de jouer une partie.

Utilisez les obstacles et transformez-les à votre avantage

Il est fréquent que des obstacles viennent vous heurter le dos lorsque vous jouez dans Stumble Guys. L’objectif c’est de vous déstabiliser et vous renverser au final. Ici, il est donc judicieux d’être un peu futé que la stratégie déjà mise en place.

Si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur dans Stumble Guys, n’hésitez pas à vous servir des obstacles qui se mettent à travers votre chemin. Par exemple, vous vous faites bousculer ? Vous pouvez vous en servir afin de vous faire propulser à l’avant. Nul besoin de courir pour franchir la ligne d’arrivée !

Utilisez à bon escient les obstacles qui se présentent devant vous dans chaque niveau. Ils vont vous permettre d’aller encore plus loin, contrairement à ce que vous aurez pu imaginer. C’est certainement le secret de ce jeu de stratégie, alors à vous de jouer !

Etre toujours premier n’est pas toujours nécessaire

Un autre secret que les joueurs de Stumble guys doivent savoir s’ils veulent gagner c’est : qu’il n’est pas toujours nécessaire d’être le premier ! Oui, tout au long du jeu vous n’aurez pas besoin d’arriver en tête pour sortir victorieux. Certains matchs ne sont que des transitions pour atteindre un autre niveau.

Attention, il ne faut pas croire que ces parties sont faciles. Loin de là, elles peuvent être intenses et éreintants. Qui plus est, elles vont se transformer en un véritable casse-tête chinois au cas où vous serez nez à nez avec un joueur qui sait exactement ce qu’il faut faire.

Prenons l’exemple du mini-jeu Bombardment où un bateau pirate tire des bombes sur l’ensemble des joueurs. Dans cette partie, le jeu consiste à éviter les explosions et à ne pas tomber dans l’eau. Sauf qu’en plus de vous protéger de ces attaques, vous pouvez également déstabiliser vos adversaires et les faires tomber à votre tour.

Dans certaines parties, faire échouer les autres va vous permettre de gagner. Pensez-y avant de mettre en place votre stratégie. De quoi décupler votre chance de sortir la tête hors de l’eau !

Soyez réactif, sautez et n’attendez pas que tout tombe sur vous !

Si vous souhaitez aller loin dans Stumble Guys et gagner chaque partie il est important de connaître le fonctionnement des obstacles dans le jeu. Dans la plupart des niveaux, ces obstacles sont conçus pour vous faire sortir de l’aire de jeu.

Certains vous diront qu’il est préférable d’attendre que tous les obstacles cessent de bouger pour se déplacer à votre tour. Cela semble être tentant mais attendre que les obstacles devant vous s’arrêtent pour vous déplacer, il est certain que vous allez perdre le match.

Alors, comment procéder ? Pensez à sauter par-dessus les obstacles en prenant de l’avance sur d’autres joueurs. Non seulement vous serez avantagé mais surtout vous aurez plus de chance de finir le match rapidement.

Vous savez maintenant comment optimiser votre chance pour gagner dans Stumble Guys. Cependant, veuillez tenir en compte de ce dernier point : l’équipement. Bien que le jeu soit conçu pour mobile, le must serait d’y jouer depuis une console comme la nouvelle manette PS5.

Sauf que ce jeu ne peut pas être installé sur PC. Du coup, vous aurez besoin d’un émulateur fiable pour Android. Ce logiciel vous permettra de télécharger et d’installer le jeu sur votre PC, vite-fait, bien fait. Qui plus est, vous aurez la liberté de personnaliser les touches de votre manette afin de faciliter sa prise en main. L’objectif, rappelez-vous, c’est d’atteindre le dernier niveau sans se faire bousculer par les autres joueurs et les différents obstacles !