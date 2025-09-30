A la recherche d’un copain d’entraînement ? la Xiaomi Watch S4 est à moins de 130€ sur Amazon

Alerte fin des French Days ! Le copain de sport ultime est en promo ! Plus d’excuses pour trouver la motivation : la Xiaomi Watch S4 débarque à moins de 130€ sur Amazon !

Cette alliée stylée et connectée vous suit à la salle, en running, et même sous la douche (oui à la douche !). Alors, prêt à enfin dépasser vos limites sans vider votre portefeuille ? C’est le moment de craquer : elle va vous faire suer… de plaisir !

C’est la fin des French Days, il faut en profiter !

Alors que les French Days touchent à leur fin ce 30 septembre à 23h59, shoppez la Xiaomi Watch S4 sur Amazon! Vous ne regretterez pas d’avoir effectué cet achat de dernière minute!

Dans son élégante version argent, ce produit s’affiche à un prix imbattable, car elle coûte moins de 130€ sur Amazon. Et si vous avez toujours voulu vous ‘offrir un compagnon d’entraînement high-tech sans vous ruiner, saisissez cette opportunité!

Avec son boîtier en alliage d’aluminium au fini brillant, cette montre ne se contente pas de compter vos pas, elle le fait avec style. Elle prouve avec brio que performance et design peuvent rimer avec accessibilité.

Un coach perso et un confident santé

Avec la Xiaomi Watch S4 vendue sur Amazon au poignet, oubliez les séances de sport en solitaire. Une fois attachée, la montre se transforme en un véritable coach personnel. Avec plus de 150 modes sportifs en poche, de la course à pied au ski, elle s’adapte à toutes vos activités.

Elle est même équipée d’un GPS double fréquence indépendant pour enregistrer vos parcours en plein air avec une grande précision. Vous serez alors libéré de la présence encombrante de votre smartphone.

Mais son rôle ne s’arrête pas au terrain de sport. Véritable gardienne de votre bien-être, elle veille aussi sur vous 24h/24 et 7j/7 en surveillant votre fréquence cardiaque. Vous pouvez aussi vous servir de cette montre pour voir votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil et votre saturation en oxygène dans le sang.

Une bonne autonomie et un bel écran éblouissant

Ensuite, la Xiaomi Watch S4 n’en a que faire du cauchemar de la recharge quotidienne. Grâce à sa batterie de 486 mAh, elle promet une autonomie pouvant atteindre 15 jours en mode éco. Il y a de quoi oublier votre chargeur pendant vos courtes escapades. Et si vous êtes pressé, seulement 5 minutes de charge vous offrent 2 jours d’utilisation supplémentaire.

Sinon, pour afficher toutes ces données, la montre s’équipe d’un superbe écran AMOLED circulaire de 1,43 pouce. D’une clarté exceptionnelle, il atteint une luminosité maximale de 2200 nits. Cela rend la lecture de vos métriques parfaitement lisible, même en plein soleil.

L’élégance au quotidien grâce à sa personnalisation

Par la suite, la version argent de la Watch S4 est un véritable caméléon. Son secret ? Une personnalisation poussée qui vous permet de l’adapter à votre humeur ou à votre tenue. Le système de lunette interchangeable vous permet de modifier son apparence en un tour de main.

Vous pouvez même changer le bracelet (22mm) via un système très simple. Avec plus de 200 cadrans de montre disponibles au choix, vous pouvez afficher des complications techniques, un style minimaliste ou même un cadran avec un personnage animé pour une touche de légèreté. Cette montre n’est pas qu’un outil, c’est un superbe accessoire de mode!

La montre connectée qu’il vous faut

Au final, c’est super que les French Days transforment le prix de la Xiaomi Watch S4 argent en une affaire impossible à refuser. Pour moins de 130€, elle cumule les casquettes : coach sportif exigeant, garde du corps bienveillante pour votre santé, et accessoire mode personnalisable. Sa longue autonomie et son écran lumineux viennent parfaire un tableau déjà plus qu’attrayant.

