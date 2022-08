Pokémon Ecarlate et Violet : une option controversée de retour ?

On a encore eu droit qu’à quelques informations sur Pokémon Ecarlate et Violet, mais il semblerait qu’une fonctionnalité controversée pourrait faire son retour.

Pokémon est incontestablement l’une des franchises les plus connues de tous les jeux, et même ceux qui n’ont jamais touché un jeu de leur vie la connaisse. De nombreux amateurs de Pokémon pensent que les jeux de chasse à la bestiole sont devenus trop faciles. Ils n’ont pas évolué avec le temps. Pokémon Ecarlate et Violet sont par exemple les premiers jeux en monde ouvert depuis déjà neuf générations. Un élément controversé sur le débat portant sur la facilité des jeux Pokémon pourrait même réapparaître.

Le partage de l’expérience, la fonctionnalité Pokémon controversée

Le partage de l’expérience est un élément qui est depuis longtemps présent dans les jeux Pokémon. Cela permettait au début de distribuer de l’expérience supplémentaire à un seul Pokémon afin de le faire augmenter de niveau plus rapidement. Sauf qu’à partir des jeux Pokémon Lune et Soleil, cette option pouvait désormais s’appliquer à tout un groupe de Pokémon. Puis vint le temps de la controverse avec Pokémon Epée et Bouclier où les joueurs râlèrent parce que la fonctionnalité ne pouvait pas être désactivée. Il semblerait que cela soit encore une fois le cas pour ces nouveaux Ecarlate et Violet.

Le tweet à l’origine de ces rumeurs va même plus loin et mentionne que le partage des XP est forcé par défaut. Cela ne signifie pas nécessairement que cette fonctionnalité controversée ne puisse pas être désactivée, mais cela le suggère fortement. Comme c’est une option de base dans les Pokémon Epée, Bouclier, Diamant et Perle, il est très probable que cette fonctionnalité réapparaisse dans la nouvelle génération de jeux.

Les fans de Pokémon Ecarlate et Violet attendent avec impatience de voir l’impact du partage de l’expérience sur un jeu en monde ouvert. Ce jeu-ci ne dispose en effet pas de mise à l’échelle de niveau. Cette fonctionnalité Pokémon controversée pourrait trouver une utilisation plus juste dans cette nouvelle génération de jeux.

Dans tous les cas, les fans devront garder à l’esprit que toutes ces informations ne sont encore aujourd’hui que des rumeurs. Nous verrons bien si elles elles se révèlent véridiques ou non lors de sa sortie sur Nintendo Switch le 18 novembre prochain.