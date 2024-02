Un Jour : la fin poignante de la série Netflix décortiquée ! (on ne s’en est pas encore remis non plus)

Fan de série à l’eau de rose et de drame romantique ? Découvrez la fin d’Un Jour, la série Netflix qui continue de fasciner le public depuis sa première diffusion !

La série à succès Un Jour de Netflix, adaptée du roman éponyme de David Nicholls, s’est achevée sur une note tragique qui a choqué les fans. Après quatorze épisodes suivant le parcours amoureux d’Emma et Dexter sur près de deux décennies, la série s’est brutalement terminée par la mort soudaine d’Emma dans un accident de voiture. Cette fin poignante a choqué les fans qui s’attendaient à une fin heureuse où l’amour triomphe toujours. Mais dans Un Jour, la fin heureuse n’a pas sa place ou presque !

Un deuil impossible à surmonter

Le dernier épisode montre les efforts de Dexter pour faire son deuil, mais celui-ci sombre dans l’alcool et la dépression. Il est hanté par le souvenir de son bonheur passé avec Emma. Même plus de dix ans après, il n’arrive pas à accepter sa perte. Cette fin tragique, bien que fidèle au roman, a laissé un goût amer aux fans de la série, attachés au couple formé par Emma et Dexter.

Lors du deuxième anniversaire de la mort d’Emma, Dexter retrouve ses amis qui l’empêchent de sombrer dans la solitude. Malgré les tensions du passé, tous semblent avoir fait leur deuil et accepté de chérir le souvenir de l’amour unique qu’Emma et Dexter ont partagé. Cette réunion apporte un peu de réconfort à Dexter, toujours hanté par le fantôme de son amour perdu.

L’acceptation : une fin mélancolique pour Un Jour à la sauce Netflix

Netflix a décidé de moderniser l’histoire comme dans Double Piège, ce qui n’a pas déplu aux télespectateurs ! Dans la dernière scène, nous pouvons voir Dexter en Écosse en compagnie de Jasmine, sa fille. Il va revivre le moment passé avec Emma en retournant sur les lieux où a débuté leur histoire d’amour. Ils vont traverser ses rues en pavées jusqu’à Arthur’s Seat, le même chemin que Dexter a pris pour la dernière fois avec Emma. De quoi nous faire sentir un sentiment poignant et déchirant.

Bien que ce voyage dans le passé semble l’aider à enfin faire la paix avec sa disparition. Il va apprendre à vivre avec le passé et le présent qui s’entremêlent et font partie de lui. La série se conclut sur une note à la fois mélancolique et apaisée, laissant les fans sur leur faim mais respectant l’esprit du roman. Une série Netflix qui nous montre la force du véritable amour qu’on ne rencontre qu’une fois dans sa vie !