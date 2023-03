Shadow and Bone : La fin de la saison 2 de la série Netflix expliquée

La série fantastique de Netflix revient deux années de pause. Afin de comprendre tout ce qui se passe dans la suite, voilà un débrief de la fin de Shadow and Bone saison 2.

Les fans de la saga littéraire de l’auteure Leigh Bardugo sont ravis. Deux ans après une première saison réussie, Netflix a mis en ligne les huit nouveaux épisodes. Notez que la nouvelle saison fait partie des nouveautés les plus attendues de mars sur Netflix. Pour ceux qui n’ont pas bien suivi, voici tout ce qu’ils ont besoin de savoir sur la fin de Shadow and Bone saison 2.

Les prémisses de Shadow and Bone saison 2

Alina et Mal vont passer pratiquement toute la deuxième saison ensemble.

La nouvelle de la survie de la jeune Alina Starkov et du Darkling – qui n’est autre que le général Aleksander Kirigan – se répand. Les Grisha du royaume de Ravka doivent alors choisir entre la cartographe et le général de la Seconde armée. Pendant ce temps, Matthias Helvar n’arrive pas à retrouver ses esprits. Le chasseur de sorciers est fou de colère contre Nina Zenik. Il croît à tort à une trahison de cette dernière. En réalité, Nina ne fait qu’aider les Crows voulant se venger de Pekka Rollins. Elle veut également sauver Matthias de la prison.

Le Fold – le brouillard maléfique que tout le monde craint dans l’univers fantastique créé par Bardugo – connaît une nouvelle phase d’expansion. Les dignitaires considèrent que c’est la faute d’Alina. La jeune cartographe est en cavale, son ami d’enfance Malyen « Mal » Oretsev également. En effet, la Première armée considère ce dernier comme un déserteur. Celle-ci veut le traduire devant la cour martiale.

Alina et Mal font une rencontre inattendue

Le fils héritier du roi Pyore III se fait passer pour un simple soldat.

Échapper aux soldats de la Première armée n’est pas la seule priorité d’Alina et Mal. Le duo est également à la recherche des amplificateurs. Alina pense devenir assez puissante avec ces artéfacts pour neutraliser le Fold. Nos deux héros naviguent avec un certain Sturmhond pour retrouver le Fouet de mer. Même avec deux amplificateurs, Alina réalise qu’elle n’est pas suffisamment puissante pour dissiper le brouillard maléfique. Elle envisage alors une nouvelle quête pour mettre la main sur le troisième amplificateur, l’Oiseau de feu.

Notre héroïne et son ami d’enfance découvrent ensuite la véritable identité de Sturmhond. Celui-ci n’est autre que Nikolai Lantsov, le second fils du roi Pyotr III. Celui-ci va d’ailleurs hériter du trône avant la fin de Shadow and Bone saison 2.

La grande bataille à la fin de Shadow and Bone saison 2

Nos héros unissent leurs forces pour attaquer le Darkling.

Alina apprend dans sa quête que Kirigan est toujours en vie. Sa priorité devient alors de mettre hors d’état de nuire le terrible général de la Seconde armée. Nikolai charge les Crows de retrouver l’épée légendaire Neshyenyer – la seule arme capable de tuer les créatures du Darkling.

Nos héros unissent leurs forces pour combattre l’invocateur de l’Ombre puissant. Mal se blesse grièvement dans le feu de l’action. Alina trouve ensuite une ouverture pour prendre le dessus sur Kirigan. La jeune fille lui inflige alors une blessure mortelle grâce au Neshyenyer. Notre héroïne va au chevet de son meilleur ami. Ce dernier se révèle être le troisième amplificateur, l’Oiseau de feu. Alina utilise alors ses pouvoirs pour neutraliser le brouillard maléfique.

Kirigan définitivement mort ?

Le personnage de Kirigan pourrait revenir dans une troisième saison.

Le Darkling ne meurt pas sans lancer une ultime menace. Il met en garde Alina de ne laisser aucune trace de lui, sinon il pourrait revenir. La jeune fille ordonne donc que son cadavre soit incinéré. Le vent emporte ensuite quelques morceaux calcinés du général déchu de la Seconde armée à la fin de Shadow and Bone saison 2.

La séquence de l’incinération du corps de Kirigan se déroule différemment dans le roman de Bardugo. Sankta Lizabeta des Roses arrive à subtiliser la dépouille du Darkling pour mettre à la place un autre cadavre. Une invocation permet de ramener du royaume des morts l’esprit du puissant invocateur. Celui-ci va ensuite posséder Yuri Vedenen, un des plus fidèles parmi ses subordonnés. Le retour du Darkling pour une éventuelle troisième saison n’est pas garantie.

Résurrection de Mal à la fin de Shadow and Bone saison 2

Mal devient Sturmhond à la fin de Shadow and Bone saison 2.

Mal se sacrifie et prête son pouvoir à Alina pour dissiper le brouillard maléfique. Le jeune homme meurt ensuite, ce que notre héroïne n’accepte pas. Celle-ci performe le Merzost qui est une forme alternative de la Petite science. Son meilleur ami revient à la vie, mais perd tous ses pouvoirs. Celui-ci n’est plus qu’un homme ordinaire. Mal récupère l’identité de Sturmhond et fait ses adieux à sa meilleure amie à la fin de Shadow and Bone saison 2.