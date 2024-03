Des cinéastes ont essayé OpenAI Sora : voici les meilleurs films qu’ils ont créés

Découvrez comment la Sora d'OpenAI a aidé les cinéastes à créer des films et vidéos qui vont sûrement décoiffer les passionnés du 7ème art !

Après ChatGPT, OpenAI s'attaque maintenant au monde de l'audiovisuel ! En effet, la startup américaine a donné accès à son « impressionnant » générateur vidéo Sora à un groupe d'artistes et de cinéastes professionnels. L'objectif, mesurer la portée et les limites de cet outil basé sur l'intelligence artificielle depuis son lancement en février dernier, et cela de manière objective.

En effet, c'était la première fois que Sora a été utilisé pour créer des films par des personnes en dehors d'OpenAI. Il faut croire qu'après la présentation des rendus, réalistes et suréalistes, Sora est aujourd'hui au cœur de toutes les conversations. Cependant, beaucoup se questionnent sur l'origine du matériel source utilisé pour enrichir cet outil IA. En attendant, nous allons répondre à quelques questions concernant cet outil de conception basé sur l'IA.

Les créateurs se sont servis de Sora d'OpenAI pour créer des films en exploitant sacapacité à générer des vidéos ultra-réalistes à partir de prompts textuels. Sora est un outil développé par OpenAI qui permet de générer des séquences vidéo d'une minute maximum, répondant aux demandes de l'utilisateur en matière de style, de mouvements de caméra, d'effets, de personnages, etc. Il est ainsi capable de créer des scènes dynamiques et cohérentes, qu'elles soient réalistes ou non.

Paul Trillo, réalisateur de courts métrages, a décrit cet outil d'OpenAI comme étant un puissant outil pour créer des films. Il a toutefois émis quelques restrictions sur son usage. L'outil ne doit servir que de base pour produire quelque chose de nouveau. Pour sa part, cette intelligence artificielle lui a permis de créer une série de vidéos exploitant l'obscurité. Il a pu ainsi emmener les spectateurs dans des lieux disparates et sensationnels.

Des vidéos générées par IA, plus qu'une nouveauté dans l'univers multimédias

Les vidéos générées par IA ne sont plus nouvelles dans l'univers multimédias. En effet, les premiers modèles commerciaux datent de plus d'un an. Il faut cependant comprendre que Sora d'OpenAI est différente, en créant des films plus longs et plus immersifs.

La question que l'on se pose cependant c'est « est-ce que l'IA va partir à la conquête d'Hollywood » ? Bien que cette industrie cinématographique ne cesse de s'adapter en intégrant les dernières technologies dans ses diverses réalisations, il faut croire que l'intégration de l'IA pose certains problèmes.

Cependant, OpenAI pense que l'adoption de Sora dans la production des films permettrait de réduire le coût budgétaire au niveau de la production. Cet outil ne va pas remplacer le travail humain dans les films. Il permettrait tout simplement de remplacer des effets visuels coûteux en quelque chose de beaucoup plus accessible.