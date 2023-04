Super Mario Bros : Faut-il aller voir le film ?

Le nouveau film Super Mario Bros. aura pour mission de faire oublier le gros ratage de 1993. Voici quelques bonnes raisons pour aller voir Super Mario Bros. le film au cinéma (un des plus attendus de l’année).

C’était une bien mauvaise surprise que les fans du petit plombier à la casquette rouge ont eu en se rendant dans les salles de cinéma en 1993. Le film Super Mario Bros. de Rocky Morton et Annabel Jankel – étant entièrement en prises de vues réelles – n’avait rien à voir avec leur jeu vidéo favori de l’époque. Le nouveau Super Mario Bros. le film débarque pour effacer les erreurs du passé.

Par le duo créatif derrière Teen Titans Go!

Teen Titans Go! est l’une des séries d’animation les plus populaires de ces 10 dernières années.

Le studio Universal Pictures et le géant des jeux vidéo Nintendo n’ont pas confié à n’importe qui leur projet d’adaptation cinématographique. Ils s’en sont remis au duo formé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Des noms qui ne disent peut-être rien au premier coup, mais leurs œuvres auront marqué la télévision de manière durable. Ce sont les créateurs de la populaire série d’animation Teen Titans Go! Ayant débuté en avril 2013. Le dessin animé mettant en scène les jeunes personnages de DC Comics compte à ce jour 8 saisons.

On doit également au duo le long métrage d’animation Teen Titans Go! Le film sorti en 2018. Celui-ci a été un succès critique et commercial, favorablement reçu par le public. Le nouveau film Super Mario Bros. est ainsi dans de bonnes mains.

Le créateur de Mario fortement impliqué

En plus de Mario, Shigeru Miyamoto a aussi créé la licence Zelda.

La participation de Nintendo est pratiquement nulle pour le premier film sorti dans les années 90. Le géant japonais des jeux vidéo n’a pas répété son erreur pour Super Mario Bros. le film. Il a fortement participé au développement du film, notamment par le biais du créateur de Mario, Shigeru Miyamoto. Ce dernier est d’ailleurs crédité comme producteur de la nouvelle adaptation cinématographique. Miyamoto a étroitement collaboré avec le patron du studio Illumination, le département responsable des œuvres d’animation chez Universal Pictures.

La forte implication de Miyamoto est plutôt bon signe. Le créateur de la licence va certainement veiller à ce que la nouvelle adaptation ne vienne pas entacher sa marque.

Un casting XXL pour le nouveau film Super Mario Bros.

Pierre Tessier est la voix de Pikachu dans Pokémon: Détective Pikachu (2019) et de Deadpool au cinéma.

Le nouveau film Super Mario Bros. s’est effectivement offert une superbe distribution pour les voix de ses personnages. Celui-ci a fait appel à de grands noms de la comédie américaine. Chris Pratt prête sa voix au petit plombier moustachu à la casquette rouge. Charlie Day double son frère Luigi et le très amusant Jack Black incarne Bowser. Ancien compère du renommé réalisateur Jordan Peele, Keegan-Michael Key donne sa voix à Toad.

La distribution pour le doublage français n’est pas en reste. Super Mario Bros. le film a également sollicité de grosses pointures. Par exemple, Pierre Tessier – la voix régulière de Ryan Reynolds – remplace la voix de Chris Pratt dans la version française.