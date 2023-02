Nintendo Switch : pourquoi certains jeux requièrent une carte MicroSD ?

Le Nintendo Switch est une console de jeu relativement abordable, mais qui parfois, peut vous obliger à utiliser une carte microSD.

Certains jeux Nintendo Switch peuvent vous obliger à investir dans une carte microSD. Cela pose un certain problème, car vous devrez donc dépenser plus pour tirer un meilleur parti de votre jeu. Voici les raisons d’une telle obligation.

Nintendo Switch, les raisons de la nécessité d’une carte microSD

Ce fait est l’un des principaux incriminés dans la nécessité d’investir dans une carte microSD. En effet, la capacité de stockage des Nintendo Switch reste dérisoire en comparaison avec ceux des autres consoles accessibles sur le marché. D’autant plus que le système d’exploitation accapare lui aussi une certaine tranche de l’espace de stockage annoncé.

La norme est de 500 Go pour les consoles habituelles comme la Xbox Series X/S et la PlayStation 5. Or, la Switch OLED n’offre que 64 Go de stockage si la Nintendo Switch Lite d’origine n’offre que 32 Go de stockage.

Les développeurs s’évertuent déjà à ce que leurs jeux Nintendo Switch ne requièrent que peu d’espace de stockage. Toutefois, certains jeux sont encore assez volumineux. En plus de cela, ces jeux doivent encore dans la plupart des cas télécharger des fichiers supplémentaires. Des mises à jour de routine comme les contenus téléchargeables payants peuvent tous augmenter le volume de stockage occupé par un jeu. Initialement léger, votre jeu deviendra au fil du temps, plus grand pour occuper plus d’espace de stockage. La carte microSD reste donc votre dernier recours.

Heureusement que la Nintendo Switch prend en charge une carte microSD de capacité allant jusqu’à 2 To. Quant à ces cartes, elles sont de plus en plus abordables. D’autant plus qu’il existe aujourd’hui des cartes de marque Nintendo de SanDisk à petit prix.