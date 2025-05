Fan de jogging ? La nouvelle Suunto Run pourrait être votre nouvelle partenaire !

Savez-vous que Suunto est une marque finlandaise fondée en 1936 ? Eh oui ! Ça fait déjà un moment que cette entreprise est réputée. Et aujourd’hui, leur gamme de smartwatch s’est enrichie d’un nouveau modèle : la Suunto Run !

Comme son nom l’indique, cette montre connectée est spécialement conçue pour les passionnés de course à pied. Que vous débutez dans cette discipline ou que vous soyez un athlète chevronné, cet accessoire est fait pour les personnes en quête de performance.

La nouvelle Suunto Run, une smartwatch légère et performante

La Suunto Run se distingue par son poids plume de seulement 36 grammes. Cette nouvelle montre connectée est donc plus légère que les modèles précédents, tels que la Suunto Race et la Race S.

Toutefois, qui dit légèreté, ne veut pas dire dépourvue d’autonomie. En utilisation quotidienne, la Suunto Run peut tenir jusqu’à 12 jours entre les charges.

Par contre, avec la connectivité GPS, cette autonomie passe à environ 20 heures. C’est peu, mais toujours mieux que les 18 heures d’autonomie de l’Apple Watch. Pour un appareil doté d’un grand écran tactile AMOLED de 1,32 pouce, avec une résolution de 466 x 466 pixels, c’est pas mal du tout.

La saison des marathons approche et Suunto lance la Suunto Run, montre polyvalente au tarif avantageux. Pour 249 €, elle fait quelques concessions tout en restant intuitive et facile à manier.

Des fonctionnalités avancées pour les coureurs

Ensuite, la Suunto Run est équipée de nombreuses options spécifiques à la course à pied. On trouve la surveillance continue de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, un capteur d’oxygène dans le sang et un altimètre.

Ces outils sont très utiles afin de garder un œil sur les niveaux de stress d’une personne pendant l’entraînement, sa fréquence cardiaque après l’exercice ou sa charge et le niveau de récupération après entraînement.

Un bon rapport qualité-prix

Avec un prix annoncé d’environ 288 dollars américains soit 257,87 euros, la Suunto Run se positionne comme une option abordable par rapport à d’autres montres de sport haut de gamme.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle aux États-Unis. Mais il est raisonnable de s’attendre à ce que son prix se situe entre 250 et 300 dollars (soit pas plus de 268,61 euros) une fois disponible.

La Suunto Run, la concurrente directe de la Garmin Forerunner

Concrètement, la Suunto Run rivalise avec d’autres montres de sport. Ses fonctionnalités avancées combinées à son prix compétitif, en font une alternative sérieuse aux Garmin Forerunner existantes.

Par exemple, comparé à ce produit, la Garmin Vivoactive 6, qui coûte justement 300 dollars, offre un écran AMOLED plus petit et une autonomie de 11 jours.

