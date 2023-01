Extraordinary : La fin de la saison 1 de la série expliquée

Extraordinary a offert une saison 1 assez satisfaisante, malgré une fin très vague. Sa conclusion laisse plusieurs interrogations qui nécessitent des réponses.

Extraordinary faisait partie des séries très attendues sur Disney Plus. Notez que l’intégralité de la saison 1 est déjà disponible en France sur la plateforme de streaming. Cette série, créée par Emma Moran, mêle la comédie et le genre super-héroïque. Son intrigue se focalise sur une jeune adulte de 25 ans appelée Jen. Elle est mal dans sa peau et sa carrière professionnelle ne progresse pas. La jeune femme estime que la vie ne lui sourit jamais. Extraordinary profite de sa saison 1 jusqu’à la fin pour raconter avec humour et émotion le parcours initiatique de Jen.

Une héroïne qui n’est pas Extraordinary

La nouvelle série de Disney Plus introduit un monde alternatif dans lequel les gens développent des superpouvoirs à partir de 18 ans. Jen fait partie des rares personnes à ne pas en avoir eu en passant cet âge. Cette situation est l’origine du profond mal-être de notre héroïne – elle qui aspire pourtant à un destin extraordinaire. On se croirait en plein My Hero Academia… Dans ce manga de Kōhei Horikoshi, le personnage principal ne possède aucun don alors que les superpouvoirs sont communs. Mais revenons-en à Jen.

Les opportunités professionnelles intéressantes sont très rares pour elle à cause de sa condition. Elle se retrouve alors à accepter un petit boulot sans avenir. Heureusement, la jeune femme n’affronte pas tout cela seule. Elle peut compter sur le soutien de sa meilleure-amie-comme-une-sœur, Carrie, et le petit copain de cette dernière, Kash. Notez que la première peut faire parler les morts et le second arrive à remonter le temps. Jen voit ensuite un étrange chat errant entrer dans sa vie.

Máiréad Tyers campe le rôle de Jen.

Pas de superpouvoir à la fin de la saison 1

Les personnes, dont les superpouvoirs ont du mal à se manifester, peuvent solliciter la Clinique. Cette dernière est un centre spécialisé dans la révélation des dons. Jen veut y suivre un traitement, mais elle n’en a pas les moyens. Notre héroïne passe ainsi une bonne partie de la saison 1 à trouver le financement pour ses soins. Elle entretient une relation avec Gordon, dont la capacité est de donner un orgasme au toucher, mais cela ne l’aide pas à aller mieux.

Le chat errant qu’elle a recueilli se révèle finalement être un métamorphe. Le personnage redevient soudainement humain après avoir passé 3 ans comme chat. Jizzlord n’a aucun souvenir de son passé. Son attitude décalée sera à l’origine de plusieurs situations amusantes jusqu’à la fin de la saison 1 d’Extraordinary. Jizzlord va néanmoins se rapprocher de Jen pour ensuite avoir un début de relation. Mais notre héroïne termine la première saison sans superpouvoir.

Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur Jizzlord (Luke Rollason).

Une conclusion avec plusieurs interrogations

Soulignons que Jen va tout de même régler quelques-uns de ses problèmes quand la saison 1 d’Extraordinary arrive à sa fin. La jeune femme va se réconcilier avec sa mère. Gordon financera son traitement à la Clinique. Cependant, le mystère reste entier concernant Jizzlord.

Le couple Carrie-Kash ne connaît pas une fin heureuse au bout de la première saison. Kash concentre ses efforts sur la création d’une équipe de justiciers. Laissée pour compte, Carrie comble son manque d’affection avec Gordon. Puis elle découvre la véritable nature de son petit copain. Kash est un assisté qui ne fait que profiter des revenus de sa petite amie. La saison 2 nous dira, si le couple parviendra à se réconcilier.

