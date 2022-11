La fin de The Walking Dead expliquée : le retour de Rick et Michonne

The Walking Dead a pris fin après 11 saisons et 177 épisodes. Si pour certains la série aurait dû s’arrêter il y a longtemps, son dernier épisode promet une suite, tout en terminant l’histoire.

Malgré une mission qui semblait impossible, la série a quand même pris sa révérence avec un excellent épisode. Moins brutale que ce qu’on pouvait penser, cette dernière heure avait de l’émotion (adieu Rosita) et un dénouement plus que satisfaisant.

Alors que la plupart des héros de l’histoire pourront enfin profiter d’un repos mérité, quelques personnages se préparent déjà à de nouvelles aventures (dans de futurs spinoffs).

Fin de The Walking Dead : le retour de Rick et Michonne

Mais ce qui marquera le plus les fans, ce sera le bref retour de Rick (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira) dans les dernières minutes. Une fin grisante, mais aussi un beau teasing de leur spinoff de 6 épisodes à venir en 2023.

Ainsi, après le départ de Daryl (Norman Reed), deux mystérieux personnages allument un feu. Ne faisant pas durer le suspense, on se rend vite compte que ce sont Rick et Michonne, toujours séparés, et écrivant chacun une lettre à leur fille, Judith. De belles phrases poétiques où ils font l’éloge de la vie.

Néanmoins, ce petit moment de quiétude fait rapidement place à l’action. Michonne en cavalière féroce éliminant les Rôdeurs, Rick errant seul dans un costume de la République Civique Militaire (CRM).

Rick entend alors un hélicoptère, puis une voix l’enjoignant à se soumettre à la CRM après sa fuite. L’on voit alors que Rick se trouve en fait à New York, ou plutôt dans un New York dévasté, un point conforme avec le fait que la CRM est basée dans l’État de New York.

Pour rappel, cette organisation tente de restaurer la civilisation, à l’instar du Commonwealth. Mais à l’opposée de ce dernier, la CRM a peu de scrupules, éliminant tout obstacle dans sa mission. Comment Rick s’est retrouvé avec la CRM ? Il faudra attendre l’année prochaine pour le savoir.

Daryl, Maggie et Negan : ce qu’on sait de leurs spinoffs

La fin de The Walking Dead jette aussi les bases de séries centrées sur Daryl, Maggie et Negan.

Vers la fin de l’épisode, Maggie réunit Daryl (Lauren Cohan) et Carol (Melissa McBride) pour parler du futur. Daryl et Maggie s’accordent sur le fait qu’il faut explorer le monde alors que Carol préfère rester en retrait. L’on sait déjà que Daryl sera à Paris dans ce futur. Comment ? Il faudra attendre The Walking Dead: Daryl Dixon pour le savoir, mais l’on sait déjà que Carol fera partie de cette aventure.

De son côté, Maggie sera à l’affiche de The Walking Dead: Dead City aux côtés de Negan. Mais comme celui-ci a déjà quitté le Commonwealth, l’épisode ne tease pas plus ce spinoff. Mais la ville en question sera donc vraisemblablement New York.

Qu’est-ce qui arrive au Commonwealth à la fin de The Walking Dead ?

Luke (Dan Fogler) et Rosita meurent dans ce dernier épisode. Pour les autres personnages, la vie continuera paisiblement (on leur souhaite).

Après avoir soigné Judith Grimes (Cailey Fleming), nos héros s’introduisent dans la partie appelée The Estates du Commonwealth. Là, Pamela Milton (Laila Robins) et les autres membres de l’élite vivent protégés des Rôdeurs. Les nouveaux arrivants se rebellent, forçant Milton à démissionner de son rôle de gouverneur. Celle-ci tente alors de se suicider, mais Maggie la sauve in extermis.

Un an après, l’on apprend que Ezekiel (Khary Payton) est le nouveau gouverneur, avec Mercer (Michael James Shaw) comme second. Le Commonwealth promet alors d’être le refuge égalitaire et en sécurité que les personnages de The Walking Dead ont voulu depuis le début.

C’est ainsi que The Walking Dead prend fin. Tous les épisodes sont disponibles sur OCS. Si vous avez fini la série, découvrez notre sélection des nouveautés du mois sur OCS.