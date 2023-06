Enfin un robot aspirateur dont la station ne nécessite aucun entretien !

Découvrez le dernier robot aspirateur révolutionnaire ! Son atout majeur : une station sans entretien nécessaire. Fini les corvées, ce robot s’occupe de tout. Avec sa technologie avancée, il nettoie, aspire et se recharge automatiquement. Profitez d’un intérieur impeccable sans tracas. Simplifiez votre quotidien avec ce robot aspirateur sans contraintes d’entretien.

Roborock S7 Max Ultra : un aspirateur robot haut de gamme pour une automatisation avancée

Roborock a présenté le Roborock S7 Max Ultra. Ce robot aspirateur sans entretien est un produit haut de gamme qui sera disponible dès le 11 juin sur le marché américain. Son prix sera de 1 299 $. Pour le moment, nous n’avons pas encore les disponibilités ni son prix sur le marché européen.

Cette innovation intelligente automatise votre domicile. Le S7 Max Ultra aspire et nettoie, avec en prime son « Ultra Dock ». Il assure l’entretien sans intervention manuelle. Le robot effectue le vidage du bac, le lavage, le séchage, la recharge de la solution de nettoyage. De plus, il réalise l’auto-nettoyage de la station et bénéficie d’une recharge rapide. Des mains propres et une performance maximale sont garanties.

Source : Roborock

Puissance d’aspiration élevée et navigation avancée pour un nettoyage complet

Le S7 Max Ultra assure un nettoyage sans effort grâce à son design de robot aspirateur sans entretien. Avec une aspiration maximale de 5 500 Pa, le robot aspirateur offre une puissance d’aspiration impressionnante. De plus, sa brosse flottante performante assure un nettoyage efficace même sur les surfaces inégales. Grâce à sa navigation lidar avancée, il est capable de couvrir chaque recoin de votre maison avec expertise.

Source : Roborock

Cartographie multi-niveaux pour une utilisation sur plusieurs étages

Grâce à la cartographie multi-niveaux, le S7 Max Ultra facilite son utilisation sur plusieurs étages de votre maison. Le robot détecte automatiquement l’étage sur lequel il se trouve, simplifiant ainsi son fonctionnement.

Système de nettoyage VibraRise et concurrence sur le marché

Le S7 Max Ultra est un robot aspirateur sans entretien qui intègre le système VibraRise. Ce système permet d’éliminer les taches tenaces en effectuant jusqu’à 3 000 frottements par minute. Il se relève sur les tapis, combinant aspiration et lavage en un seul cycle.

Malgré ses nombreuses fonctionnalités intéressantes, le S7 Max Ultra fait face à une concurrence féroce, notamment d’autres produits Roborock. Le S8 Pro Ultra est considéré comme l’une des meilleures combinaisons aspirateur robot-serpillière sur le marché. En revanche, l’Ecovacs Deebot T10 Omni offre une alternative plus abordable. Il est donc recommandé de comparer ces options avant de faire un achat.