Elon Musk : à combien s’élève la fortune du patron de Tesla ?

Les fluctuations des marchés financiers ont sérieusement mis à mal les finances d’Elon Musk, mais sa fortune reste encore au sommet de l’échelle des super-riches.

La plupart des milliardaires ont vu leur fortune prendre de la valeur pendant la pandémie, puis redescendre ensuite. Les actions technologiques sont celles qui ont le plus souffert. Elon Musk fait partie de ces milliardaires touchés par ces fluctuations boursières, mais cela ne semble pas entamer ses richesses. Il est même aujourd’hui plus riche grâce à ses multiples acquisitions et placements. Voici ce qu’il en est actuellement d’Elon Musk et de sa fortune.

Une histoire qui va de l’Afrique du Sud à la Californie

Elon Reeve Musk est né et a grandi en Afrique du Sud dans une famille très riche. Il affichait depuis son jeune âge, un don particulier pour la technologie et l’entrepreneuriat. Le jeune Musk a vendu à 12 ans le code d’un jeu vidéo qu’il a conçu.

Il demande ensuite le passeport canadien, car sa mère est Canadienne. Du Canada, il est passé aux États-Unis dont il est devenu un citoyen en 2002. Musk y a créé sa première entreprise en 1995.

Ascension entrepreneuriale d’Elon Musk vers la fortune

Musk s’est associé avec son frère Kimbal pour mettre sur pied la société de logiciels Web Zip2. Ils l’ont ensuite revendu à Compaq pour 37 millions de dollars. Les deux frères ont ensuite cofondé la banque en ligne X.com devenue l’actuel PayPal après sa fusion avec Confinity en 2000.

En 2002, Elon Musk crée sa troisième société : SpaceX. Elle était dédiée à la construction d’engins spatiaux réutilisables et moins chers facilitant les voyages spatiaux commerciaux. Six ans après, la société décroche un contrat avec la NASA pour la gestion du transport de fret pour la Station spatiale internationale. En 2020, elle a réalisé son premier vol habité pour envoyer des astronautes de la NASA vers l’ISS. SpaceX veut d’ici peu coloniser Mars.

What is SpaceX's Starship? And why is it being called SpaceX's "holy grail"? Watch the video to find out. https://t.co/VrgmwOWVX8 pic.twitter.com/fLRaorBaTj — CNBC (@CNBC) September 30, 2022

Elon Musk a aussi investi dans Tesla Motors pour en devenir le principal actionnaire et président du conseil d’administration. La société produit des voitures électriques abordables et destinées à une commercialisation en masse. Tesla est aujourd’hui l’un des précieux piliers de la révolution des véhicules électriques pour les masses. La croissance de ce marché et l’envolée des prix des actions de Tesla sont l’une des bases de la richesse d’Elon Musk. Sa fortune en a été renforcée.

Last coal shipment arrived in Hawaii at same time as Tesla Megapack batteries that will enable 24/7 sustainable energy pic.twitter.com/zlqJHLsAQq — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2022

Cet homme ne s’est pas arrêté en si bon chemin, car il s’est aussi accaparé Twitter. Il vient en effet d’en finaliser l’achat pour ajouter cette plateforme de réseau social à son portefeuille.

Combien vaut actuellement Elon Musk ?

Elon Musk s’affichait pour la première fois dans la liste des milliardaires Forbes en 2012 avec une fortune nette de 2 millions de dollars. Au début de 2020, ce milliardaire avait une valeur de 27 millions de dollars. En juillet 2020, sa valeur passait à environ 70,5 milliards de dollars, selon Bloomberg. En novembre 2021, sa fortune franchit la barre des 300 milliards de dollars.

Elon Musk a eu l’avantage de ne pas payer d’impôts sur le revenu. Aujourd’hui, il devra faire face à une lourde facture fiscale, car il a encaissé ses options. Il a aussi vendu certaines de ses actions, les faisant passer de 20 % à 15 %.

