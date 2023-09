Disney et Samsung dévoilent la TV que tout fan rêvera de posséder

En l’honneur du 100e anniversaire de Disney, Samsung lance une édition limitée de son téléviseur ultra-premium The Frame. Cette collaboration entre les deux géants offre aux fans de Disney une expérience unique et artistique.

Une célébration des 100 ans de Disney avec un design exclusif

Le téléviseur Samsung The Frame en édition limitée arbore un design spécialement conçu pour fêter le centenaire de Disney. Il est doté d’une bordure métal platine argenté et affiche un logo Disney au démarrage. La conception exclusive de cette édition limitée s’adresse particulièrement aux fans de Disney ainsi qu’à ceux qui apprécient la qualité et le style offerts par Samsung.

100 œuvres d’art de la collection Disney incluses

Cette édition limitée de la smart TV Samsung The Frame comprend également 100 œuvres d’art de la collection Disney, couvrant un large panel de films et personnages de Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm et National Geographic.

Les propriétaires de ce téléviseur pourront ainsi profiter d’un voyage visuel à travers l’histoire et les univers Disney :

Walt Disney Animation Studios : retrouvez les classiques tels que Mickey Mouse, La Belle et la Bête ou encore Le Roi Lion.

Pixar Animation Studios : plongez dans l’univers de Toy Story, Monstres et Cie ou encore Le Monde de Nemo.

Marvel : admirez les héros emblématiques tels que Spider-Man, Iron Man ou les Avengers.

Lucasfilm : voyagez dans l’espace avec Star Wars et ses personnages cultes comme Dark Vador, Luke Skywalker et bien d’autres.

National Geographic : découvrez des images à couper le souffle de notre planète et la faune qui la peuple.

Une expérience télévisuelle unique avec Samsung The Frame

Cette collaboration entre Disney et Samsung offre aux utilisateurs une expérience télévisuelle inédite. En plus du design exclusif et des œuvres d’art de la collection Disney, l’édition limitée de Samsung The Frame propose toutes les fonctionnalités appréciées du modèle original.

Mode Art

Le mode Art permet d’afficher une œuvre d’art sur l’écran lorsque le téléviseur n’est pas en cours d’utilisation. Les utilisateurs peuvent ainsi transformer leur salon en galerie d’art dédiée à Disney, en choisissant parmi les 100 œuvres incluses ou en sélectionnant celles qu’ils possèdent déjà.

Qualité d’image exceptionnelle

Samsung The Frame offre une qualité d’image irréprochable grâce à sa résolution 4K Ultra HD et à la technologie HDR10+. Les amateurs de films et séries Disney pourront profiter pleinement de leurs contenus préférés avec une qualité d’image optimale.

Personnalisation du cadre

Les propriétaires de l’édition limitée Disney100 The Frame TV pourront également personnaliser leur téléviseur avec des cadres magnétiques interchangeables, disponibles en plusieurs couleurs et matériaux. Cette fonctionnalité permet d’adapter le design du téléviseur à la décoration intérieure de chaque utilisateur.

Où se procurer cette édition limitée ?

La Disney100 The Frame TV est disponible en précommande sur le site de Samsung, au prix de 1 700 $ pour une taille d’écran de 55 pouces. Les stocks étant limités, les fans de Disney et les adeptes de technologies Samsung devront se montrer rapides pour acquérir ce modèle exclusif.