Déverrouillez ce scooter électrique avec votre iPhone ou Apple Watch

Niu, spécialiste des scooters électriques, vient d’intégrer une nouvelle technologie intéressante dans ses deux-roues. Elle permet aux utilisateurs de déverrouiller et de démarrer leur scooter à l’aide d’un iPhone ou d’une Apple Watch. Cette avancée rapproche les scooters Niu des fonctionnalités que l’on retrouve généralement dans les voitures haut de gamme.

Un scooter qui marche avec un iPhone ou une Apple Watch

Grâce à l’application NIU disponible sur l’App Store, les propriétaires peuvent ajouter la clé numérique de leur scooter à l’application Cartes d’Apple. Une fois cette configuration effectuée, le conducteur n’a plus qu’à approcher l’iPhone ou l’Apple Watch du lecteur NFC du véhicule pour le déverrouiller et le démarrer. Il n’a même pas besoin de déverrouiller l’appareil ou d’ouvrir une application spécifique. Ce qui rend cette fonctionnalité possible, c’est le mode Express, qui assure une utilisation rapide et sécurisée.

Cette technologie qui permet d’accéder au scooter électrique via un iPhone ou une Apple Watch a d’autres atouts. En cas de batterie faible, le mode Réserve permet d’utiliser la clé numérique pendant une durée limitée. Il garantit ainsi une flexibilité accrue aux conducteurs. Cette intégration simplifie grandement l’expérience utilisateur, puisqu’elle élimine le besoin de transporter une clé physique. D’autre part, elle offre une sécurité renforcée grâce aux protocoles d’authentification d’Apple.

Vers une mobilité urbaine toujours plus connectée

En permettant à ses clients de piloter leur scooter par le biais de leur iPhone ou de leur Apple Watch, Niu offre une expérience de mobilité connectée. Cela témoigne de sa volonté d’être à la pointe de l’innovation dans les solutions de mobilité urbaine. Les usagers peuvent d’ailleurs partager leur clé numérique avec des proches via des applications de messagerie. Ils peuvent aussi le faire directement depuis l’application Cartes. Niu facilite ainsi le partage de véhicules et encourage une utilisation plus flexible de ses scooters.

Cette initiative qui permet de faire marcher un scooter avec un iPhone ou une Apple Watch est donc pratique sur bien des aspects. Elle s’inscrit dans une tendance où les solutions de mobilité personnelle s’intègrent aux écosystèmes numériques déjà en place. En combinant technologie de pointe et praticité, la marque de vélos et de scooters redéfinit les standards de la mobilité électrique urbaine.

