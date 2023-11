Des anciens de Google créent le “parfait” robot aspirateur : 100% autonome ?

Découvrez le Matic, un aspirateur robot autonome révolutionnaire créé par des anciens de Google. Il maintient vos sols impeccables sans tracas de câbles ou de jouets éparpillés. De plus, il protège votre vie privée. À seulement 1 800 $, il représente une solution abordable et technologiquement avancée pour votre routine de nettoyage.

L’origine du Matic : Une idée de pères et innovateurs

L’histoire fascinante de ce robot aspirateur remonte à six ans lorsque deux employés de Google ont quitté l’entreprise. Ses fondateurs, Mehul Nariyawala et Navneet Dalal, ont quitté la firme pour créer leur start-up, Flutter. Inspirés par leurs besoins en tant que pères et propriétaires d’un Golden Retriever, leur objectif était de créer un robot domestique nettoyeur véritablement autonome.

L’innovation du Matic : Cartographie 3D et intelligence artificielle

La principale innovation du Matic réside dans sa capacité à cartographier votre maison en 3D. Cela est rendu possible grâce à une vision informatique embarquée, similaire à une vue de rue. Cette technologie, combinée à l’intelligence artificielle, permet au Matic de se déplacer avec une grande précision.

En outre, on pourrait comparer l’exactitude de ce robot aspirateur à celle d’une voiture autonome guidée par Google Maps. Son design carré et trapu, rappelant le personnage Wall-E, le distingue des modèles circulaires habituels.

Polyvalence exceptionnelle : Aspiration, balayage et commandes gestuelles

Le Matic excelle dans la polyvalence en aspirant et balayant efficacement, nettoyant les déversements liquides et les débris solides. Par ailleurs, sa capacité à s’adapter aux types de sols différents est remarquable.

En outre, il alterne automatiquement entre l’aspiration et le balayage, ce qui en fait un appareil pratique et efficace. De plus, il répond aux commandes gestuelles simples, offrant une expérience utilisateur intuitive.

Performances silencieuses et processus de vidange révolutionnaire

Avec un niveau sonore ne dépassant pas 55 dB, ce robot aspirateur développé par des anciens de Google est comparable à un aspirateur vertical. Effectivement, il offre un nettoyage discret et puissant.

Par ailleurs, son processus de vidange innovant capture les liquides et la saleté. Il utilise un sac scellé équipé de « cristaux de couche-culotte » absorbants, éliminant tout déversement ou désordre.

Précommandez le Matic et révolutionnez votre nettoyage

Le Matic est disponible en précommande sur maticrobots.com au prix de lancement de 1 795 $. En précommandant dès aujourd’hui, vous bénéficiez d’une réduction de 300 $, passant ainsi à 1 495 $. Chaque précommande inclut également une adhésion Matic d’un an d’une valeur de 180 $. Les livraisons sont prévues pour mars 2024. Ne manquez pas cette opportunité de révolutionner votre routine de nettoyage avec le Matic, le compagnon idéal pour maintenir votre maison impeccable.