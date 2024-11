Révélation : Lenovo présente sa dernière innovation : la Lenovo Watch !

Avant que l’année ne prenne fin, la marque Lenovo a présenté sa dernière smartwatch, la Lenovo Watch. Si Garmin a sorti la Fenix 8, Amazfit a sorti la T-Rex 3 et bien d’autres marques ont également présenté des montres connectées de dernière génération, cette nouveauté complète le marché.

Pour le moment, il s’avère que cette smartwatch n’est disponible qu’en prévente en Chine. Mais comme les modèles de ce type arrivent rapidement dans le monde entier, sa sortie en Europe ne saurait tarder.

Une montre connectée dotée d’une série de fonctions

Si vous aimez les appareils de remise en forme, la Lenovo Watch est une smartwatch intéressante. Ce petit gadget peut être plus utile qu’une grosse machine. Cependant, on ne parle pas du modèle sorti il y a 6 ans.

Non, il s’agit bel et bien d’un modèle sorti il y a peu. En matière de coloris, elle est disponible en deux couleurs élégantes : Storm Grey et Deep Space Black.

Des fonctions santé à profusion

Puis, la smartwatch est dotée d’une surveillance avancée de la santé. En outre, elle prend en charge la fréquence cardiaque, l’oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du sommeil en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des exercices de respiration pour un bien-être global.

Un compagnon idéal pour faire du sport

Puis, en termes de personnalisation l’écran prend en charge différents cadrans de montre. Cela fait que cette montre connectée est adaptée à des activités allant du sport aux sorties décontractées. En effet, il est mentionné que cette montre connectée comprend 70 modes sportifs, couvrant des activités telles que la course à pied, le cyclisme, la natation et le yoga.

La nouvelle Lenovo Watch, une solution tout-en-un

Pour ceux qui recherchent à la fois fonctionnalité et style, la Lenovo Watch sera sans doute une excellente solution. En externe, cette montre connectée de 147 mm x 11,4 mm est fabriquée en métal. Et son écran est recouvert de verre Panda pour une protection accrue. Cela change de l’habituel verre saphir. Mais c’est un matériau tout aussi résistant.

Sinon, en termes d’affichage, la montre est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce d’une résolution de 466 x 466 pixels et d’une densité de 326 PPI. Ces caractéristiques garantissent un affichage clair des images et des données.

Une montre pourvue d’une bonne connectivité

Pour suivre, la smartwatch prend en charge le Bluetooth 5.3 avec deux modes. Cela permet une connectivité transparente avec le smartphone. Les utilisateurs peuvent passer et recevoir des appels, consulter les journaux d’appels et accéder aux notifications de messages. Ensuite, elle prend en charge les méthodes de paiement numérique WeChat et Alipay.

C’est très intéressant n’est-ce pas ? Tout cela se fait directement sur l’appareil. Et la smartwatch est également équipée d’un haut-parleur haute définition pour un son clair lors des appels et de la navigation vocale.

De plus, il est dit qu’elle est proposée à un prix abordable. Mais je n’ai pas de plus amples informations à ce sujet. A ce qu’il paraît, la Lenovo Watch coûtera 69 dollars ce qui fait 63,80€. Mais comme dit plus haut, les ventes ne sont ouvertes qu’en Chine pour l’instant.

