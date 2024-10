Amazfit T-Rex 3 : La mise à jour qui va tout changer !

La montre connectée vient juste de sortir il y a quelques mois. Et devinez quoi ? une mise à jour de l’Amazfit T-Rex 3 est déjà disponible.

Il s’agit de la version 3.2.6.4. Et elle apporte 2 nouveaux outils d’entraînement à la montre outdoor et bien d’autres options. Voici ce qu’il en est.

Une mise à jour sur une Amazfit T-Rex 3 nouvellement sur le marché

Il s’avère que l’Amazfit T-Rex 3 est sorti en septembre 2024. Et comme l’Apple Watch Ultra 2 ou la Fenix 8, elle connaît actuellement son heure de succès. Par contre, on ne se serait pas attendue à ce que cette montre connectée ait si rapidement eu une mise à jour.

Cette nouvelle a été annoncée par Zepp Health. Il a publié une mise à jour pour le Amazfit T-Rex 3 selon un rapport d’utilisateur sur Reddit.

Ses caractéristiques sont suffisamment avancées. Son écran est par exemple plus grand et elle a une meilleure autonomie de la batterie. Mais comme rien n’est parfait dans ce monde, la version 3.2.6.4 du logiciel apporte désormais toute une série d’améliorations à cette smartwatch. Elle fait 14,19 Mo.

A part de nouvelles app d’entraînement, voici les autres améliorations

L’Amazfit T-Rex 3 bénéficie également d’options apportées à l’activité de course Hyrox et à la logique de verrouillage automatique de l’écran de la montre. Concernant ce deuxième point, il est alors possible d’activer l’écran de la montre en levant simplement le poignet comme pour y regarder l’heure. C’est très pratique pendant un entraînement et cela permet également d’économiser l’autonomie de la montre quand son porteur n’en fait pas usage.

De meilleurs performances sportives

Ensuite, l’écran de pré-entraînement peut désormais afficher le couloir que vous avez choisi, avec la possibilité de le modifier si nécessaire. Cette option est particulièrement utile pour les utilisateurs de l’activité Track run.

Pour suivre, pour améliorer le suivi de vos courses, l’Amazfit T-Rex 3 comprend un nouvel outil pour les courses Hyrox. Il permet aux utilisateurs d’annuler la transition entre les exercices jusqu’à 10 secondes après son déclenchement. C’est pratique pour enregistrer des données par intervalles. De cette manière, une personne peut véritablement voir quels efforts il ou elle a fourni.

Disponibilité de la mise à jour de l’Amazfit T-Rex 3

Enfin, les utilisateurs de la smartwatch Amazfit T-Rex 3 pourront télécharger la version 3.2.6.4 de la mise à jour à partir de l’application Zepp. C’est une démarche que le porteur peut faire directement via son poignet.

Il suffit d’aller dans Profil > Amazfit T-Rex 3 > Mise à jour du système. Il n’est pas clair si le dernier logiciel est déjà disponible pour tous les utilisateurs ou s’il sera déployé progressivement au cours des prochaines semaines.

