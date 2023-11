Découvrez la HP Z6 G5 A, une station de travail haut de gamme pour des performances exceptionnelles

Au cœur de l’excellence technologique, HP présente la toute dernière station de travail HP Z6 G5 A, remarquablement conçue pour propulser les performances à leur apogée. Un outil d’excellence dédié à la production virtuelle, la modélisation 3D, l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning, la HP Z6 G5 A présente des caractéristiques époustouflantes.

Caractéristiques impressionnantes de la HP Z6 G5 A

Embarquant jusqu’à 96 cœurs dans un unique processeur de station de travail, et jusqu’à trois GPU haut de gamme, le système HP Z6 G5 A fait la part belle aux technologies de pointe. Elle peut accueillir jusqu’à six slots PCIe (jusqu’à la génération 5) et douze disques SSD NVMe. Témoin de la fiabilité de cette station de travail, la HP Z6 G5 A a survécu à 360 000 heures de tests rigoureux, de même qu’à des tests selon les normes militaires (MIL-STD), et est certifiée pour les applications professionnelles. Propulsée par HP Wolf Security for Business, cette station de travail est sécurisée à tous les niveaux du système d’exploitation.

MEUDON-SUR-SEINE, le 3 novembre 2023 – HP lève le voile sur son arsenal technologique le plus récent, la HP Z6 G5 A, un ordinateur de pointe, membre de la famille Z by HP, conçu pour satisfaire aux besoins de performances les plus exigeants des professionnels.

Un partenariat d’innovation avec AMD

Dotée du puissant CPU AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series, la Z6 G5 A peut regrouper jusqu’à 96 cœurs au sein d’un unique processeur de station de travail, permettant ainsi aux utilisateurs de créer et de travailler simultanément sur des projets à forte demande en performances. Avec un espace pour accueillir jusqu’à trois GPU NVIDIA RTX™ 6000 Ada ou GPU AMD, ainsi que huit canaux de mémoire, la station de travail Z6 G5 A est la clé de voûte pour la production virtuelle, les projets de modélisation 3D ou le traitement de masses importantes de données complexes.

« La HP Z6 G5 A est une station de travail qui représente la fusion parfaite entre des cœurs optimisés et des graphiques puissants. Notre équipe a pour mission d’offrir aux professionnels de la production numérique virtuelle, de la 3D et des sciences des données une solution fiable qui va au-delà des attentes en matière de performances. Cette station de travail témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation, de la durabilité et de la satisfaction clients. » explique Jim Nottingham, Senior Vice President et Division President, Advanced Compute and Solutions, HP Inc.

« Chez AMD, nous sommes fiers d’équiper la station de travail HP Z6 G5 A avec nos processeurs Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 Series. Cette solution de pointe répond aux besoins actuels des flux de travail complexes. Notre collaboration avec HP illustre une vision commune, celle de repousser les limites de l’innovation en fournissant une solution qui dépasse les attentes dans un domaine en constante évolution, celui de l’ordinateur ultra-performant. » ajoute Jason Banta, vice-président d’entreprise et GM, OEM PCs.

Un horizon technologique sans limites

Alors que les tâches complexes se multiplient, la HP Z6 G5 A, grâce à une conception système novatrice et un CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 WX-Series de nouvelle génération, relevera tous les défis. Sa station de travail permet d’intégrer un nombre impressionnant de cœurs, garantissant une productivité sans pareille.

Mais l’adaptabilité est également de mise, avec possibilité d’accueillir jusqu’à trois GPU hauts de gamme, et avec des options de stockage flexibles, s’appuyant sur des disques NVMe facilement accessibles et remplaçables pour un accès direct aux fichiers volumineux.

Le design revu et corrigé de cette génération de stations de travail Z by HP booste le flux d’air, préservant le système dans un état de fraicheur optimal pour des performances maximisées. Le contrôle intelligent des ventilateurs, en temps réel, régule leur courant selon une vingtaine de capteurs de température pour un fonctionnement silencieux.

Engagement envers l’environnement et la durabilité

Avec ses 360 000 heures de tests rigoureux, les tests MIL-STD et sa certification pour les applications professionnelles, la robustesse de la HP Z6 G5 A n’est plus à démontrer.

Exprimant son engagement en faveur du respect de l’environnement, cette station de travail est composée de 40 % de plastiques recyclés, et se prépare pour une certification EPEAT® Gold imminente.

Connectivité pour le travail hybride

Dans l’univers du travail hybride, rester connecté en offrant les meilleures performances est indispensable. La solution HP Anyware permet une connexion à distance sur des flux de travail 3D VFX, IA et de machine learning, avec une faible latence et une fidélité de couleurs, et une variété de connexions réseau.

Le HP Anyware Remote System Controller offre aux responsables informatiques la possibilité de surveiller et de gérer les flottes de stations de travail en temps réel.

Solutions pour les data scientists et créateurs d’IA

En outre, le Z by HP Data Science Stack Manager agrège l’accès aux meilleures solutions logicielles open-source dans une plateforme dédiée aux data scientists et aux créateurs d’IA. La station HP Z6 G5 A soutient aussi le WSL2, ouvrant la possibilité d’exécuter Linux au sein de l’écosystème Windows, facilitant l’accès aux outils du Z by HP Data Science Stack Manager et du nouveau Z by HP AI Studio.

Disponibilités du produit

La station de travail HP Z6 G5 A sera en vente à compter de décembre 2023 sur HP.com/Z.

Communiqué de presse du 03 Novembre 2023