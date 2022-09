Dashlane : tout savoir sur le gestionnaire de mots de passe

Dashlane compte parmi les gestionnaires de mots de passe les plus populaires. Le logiciel génère automatiquement des mots de passe sécurisés et prévient toute forme de vol d’identité.

Internet a révolutionné la vie en société. On y trouve tout ce dont on a besoin, ou presque. Cependant, l’insécurité y est à craindre. Difficile d’assurer la sécurité en ligne, notamment avec les récentes innovations en matière d’IA. Pour se protéger, il faut adopter la bonne pratique, l’utilisation de gestionnaire de mot de passe entre autres. En effet, tout le monde n’est pas capable de mémoriser tous les mots de passe. Avec le temps, une éventuelle perte est inévitable. Dashlane est un logiciel de gestion des mots de passe populaire. Le présent dossier va se focaliser sur tout ce qu’il faut savoir sur cet outil.

Qu’est-ce que Dashlane ?

Dashlane facilite votre accès à divers sites Web en vous proposant des mots de passe sécurisés. Vous n’avez pas besoin de taper vos informations d’identification. C’est Dashlane qui le fait à votre place en remplissant les champs dédiés automatiquement.

L’outil dispose de quelques fonctionnalités particulières qui le différencient des autres gestionnaires de mots de passe comme le VPN et la surveillance du Dark Web. Par ailleurs, il offre différents plans tarifaires payant, outre la version gratuite. Selon l’abonnement choisi, l’utilisateur peut déverrouiller de nombreuses fonctionnalités absentes dans le plan Free.

Le logiciel est compatible avec Windows, Chrome OS, Linux et macOS. Toutefois, il est plus prudent d’utiliser l’extension du navigateur car le logiciel supprime progressivement les applications de bureau. Le logiciel propose des extensions de navigateur pour Chrome, Safari, Edge, Firefox et les autres navigateurs basés sur Chromium. Les versions pour mobile existent également sous forme d’applications iOS et Android disponibles sur les magasins d’applications authentiques tels que l’App Store et Google Play.

Les caractéristiques de Dashlane

Dashlane présente quelques traits caractéristiques qu’on découvre à travers certaines fonctionnalités particulières. Les voici :

Le Dark Web à l’œil

La surveillance du Dark Web est, en général, incluse dans les services servant à vous protéger contre le vol d’identité. Ce service est toutefois disponible pour les abonnés Dashlane. Le service surveille vos comptes 24/24h et 7/7j. S’il détecte le moindre mouvement suspicieux, il vous alerte instantanément.

S’il détecte un e-mail ou d’autres détails de paiement susceptibles de traduire une violation de vos données, Dashlane vous avertit immédiatement. En plus, le service suggère les actions nécessaires afin de renforcer la sécurité du compte concerné.

Un remplissage automatique flexible

Une des fonctionnalités de base d’un gestionnaire de mots de passe est le remplissage automatique. Lorsque vous vous connectez à un site Web, le logiciel remplit le mot de passe et vous évite de le faire manuellement. Avec Dashlane, la fonction est assortie de quelques options en sus.

Vous pouvez désactiver le remplissage automatique à un moment donné et le réactiver à votre guise. De surcroît, le remplissage automatique peut être protégé sur certains sites Web. De la sorte, quiconque souhaitant accéder à ces comptes protégés est bloqué bien qu’il utilise votre ordinateur.

Dashlane génère les mots de passe

Parfois, on a tendance à utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Ce qui les expose à un risque élevé de violation. Afin que la recherche de mot de passe ne soit pas un véritable casse-tête, il convient d’attribuer cette tâche au gestionnaire de mot de passe.

Avec Dashlane, vous pouvez toutefois modifier le mot de passe généré par le logiciel en y ajoutant des caractères spéciaux, des chiffres et des symboles. Cet outil est aussi capable de générer des mots de passe déroutants en combinant des caractères semblables comme 5 et S, 2 et Z. L’utilisation des caractères similaires évite toute tentative de mémorisation. Cette option est plus avantageuse pour ceux qui se connectent la plupart du temps en présence d’autres personnes.

Pour une traçabilité assurée

Le logiciel dispose d’une fonction de sauvegarde des informations sensibles telles que le numéro de sécurité social et les informations sur votre compte bancaire. Par exemple, pour toute transaction sur votre compte bancaire, Dashlane prend une capture d’écran. Toutes les images obtenues à partir des captures d’écran sont précieusement conservées dans le logiciel.

De cette manière, vous pouvez revoir les activités bancaires ultérieurement. Pour une entreprise, il s’agit d’un outil indispensable à la traçabilité des mouvements bancaires. Cette fonction est aussi pratique pour la famille.

Dashlane surveille vos mots de passe

Pour assurer la sécurité des comptes en ligne, il est recommandé de modifier le mot de passe régulièrement et de le surveiller. Avec le gestionnaire Dashlane, vous disposez d’un tableau de bord qui vous montre les différents mots de passe selon leur degré de fiabilité. Le tableau de bord affiche ainsi les mots de passe faibles, compromis ou ceux qui sont déjà utilisés. Cela facilite le choix des prochains codes.

Importation des données

Dashlane n’est pas forcément le premier gestionnaire de mots de passe que vous utilisez. Lorsque vous commencez à utiliser cet outil, vous pouvez tout simplement les importer depuis l’ancien logiciel. Ce n’est toutefois pas obligatoire. Vous pouvez choisir le mode manuel pour entrer vos mots de passe.

Un service VPN inclus

L’abonnement à Dashlane permet de bénéficier d’une connexion VPN via une bande passante illimitée. Il faut souscrire à l’abonnement au tarif Premium pour cela. Il convient de noter qu’on ne peut pas comparer le service VPN de Dashlane à celui des VPN les plus populaires tels que NordVPN et Cyberghost. Néanmoins, cela évite les dépenses supplémentaires.

Avantages et inconvénients

Si Dashlane figure parmi les gestionnaires de mot de passe les plus populaires, ce n’est pas pour rien. En fait, il présente un certain nombre d’avantages. En même temps, il souffre aussi de divers points négatifs qui méritent d’être cités.

Avantages de Dashlane

Avec ses multiples offres, Dashlane offre sans doute une expérience utilisateur particulière. Mais ce n’est pas tout, il y a d’autres atouts comme le VPN au profit de tout abonné à la formule Premium. Si vous ne voulez pas dépenser plus pour bénéficier d’un anonymat total pendant vos séances en ligne, il suffit de souscrire à Dashlane Premium.

Par ailleurs, la surveillance permanente du Dark Web permet au logiciel de protéger vos adresses e-mail. En ce qui concerne le stockage, Dashlane propose des catégories différentes pour conserver les informations personnelles en ligne telles que le numéro de sécurité sociale et le passeport. Non seulement, cela accroît le niveau de sécurité des données sensibles mais permet également au logiciel de procéder à un remplissage automatique rapide.

En plus du stockage de vos mots de passe, Dashlane conserve également vos données personnelles. Cependant, la firme ne peut pas accéder à ces informations. De ce fait, les éventuelles fuites de données ne sont pas à craindre. Tout utilisateur peut accéder à ses comptes depuis n’importe quel appareil.

Inconvénients de Dashlane

Bien qu’il soit fiable, Dashlane n’est cependant pas sans défaut. Les utilisateurs se plaignent parfois de certains services. Tout d’abord, Dashlane ne permet pas d’obtenir des mots de passe sécurisés simultanément lorsqu’il s’agit de nouvelles entrées. Les pièces jointes ne sont pas non plus prises en charge.

Par ailleurs, selon certains abonnés, la transparence quant à la modification des entrées de mot de passe n’est pas garantie lorsqu’on utilise l’extension de navigateur. Il en est autant des applications Linux.

Dashlane : les plans tarifaires disponibles

Comme la plupart des autres logiciels de gestion de mots de passe, Dashlane offre un plan gratuit. En plus de Dashlane Free, le service propose deux formules payantes à savoir la formule Premium et la formule Family.

Dashlane Free

La version gratuite du logiciel permet de bénéficier de plusieurs fonctionnalités. En effet, elle permet de stocker jusqu’à 50 mots de passe sur un seul appareil. En plus, avec Dashlane Free, l’utilisateur reçoit des alertes de sécurité à chaque mouvement suspicieux sur l’un de ses comptes. Ensuite, la formule Free génère automatiquement les mots de passe en plus de l’authentification multifacteur.

Dashlane Premium

Dashlane Premium permet de gérer tous les mots de passe sur un nombre illimité d’appareils. Cette formule accède à la sécurité en ligne tout en permettant le partage des mots de passe vers les utilisateurs de votre choix. Elle permet de sécuriser le stockage de vos fichiers et fournit un VPN pour les connexions Wi-Fi.

La formule Premium s’obtient en payant 3,33 € par mois, soit 40 € par an. Elle accède également à une assistance prioritaire en cas de besoin.

Dashlane Family

Avec un abonnement mensuel de 4,99 € (soit 60 € par an), Dashlane propose la formule Family. En plus des offres incluses dans le forfait Premium, vous pouvez également inviter 5 autres personnes de votre choix. La formule inclut aussi la gestion des membres ainsi qu’un tableau de bord avancé.

Il faut souligner que pour les deux formules payantes, Dashlane offre une période d’essai gratuit de 30 jours. Pendant ce délai, l’utilisateur peut se familiariser avec les divers outils du logiciel.