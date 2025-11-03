Coros Pace 4 : une nouveauté et une concurrente directe aux Garmin Forerunner 

Légère comme une plume mais tenace comme un marathonien, la Coros Pace 4 débarque avec son écran ultra-lisible, même sous le soleil le plus cruel.

Cette smartwatch ne vous lâchera pas d’une semelle, que vous soyez en forêt ou face aux reflets éblouissants. Préparez-vous à une alliée si discrète et performante que vous oublierez presque que vous la portez. Le running n’a jamais été aussi malin !

Coros Pace 4 : la montre qui combine légèreté et visibilité parfaite

Coros a officialisé l’arrivée imminente de la Pace 4, la nouvelle génération de sa célèbre gamme dédiée aux runners et triathlètes. Présentée comme exceptionnellement légère et dotée d’un écran ultra-lumineux, cette montre se positionne d’emblée parmi les modèles phares du marché.

Le lancement officiel interviendra dans les prochains jours, avec une commercialisation prévue à partir du 10 novembre 2025. Si le détail des spécifications reste confidentiel, l’essentiel est déjà connu : la Pace 4 mise sur l’ergonomie et la lisibilité pour séduire les sportifs exigeants.

Une révolution d’affichage pour les sportifs en plein soleil

Le changement le plus notable réside dans son écran. La Pace 4 abandonne vraisemblablement la technologie MIP de ses aînées au profit d’un écran AMOLED. Cela garantit une meilleure visibilité même en plein soleil et des couleurs plus saturées.

Cette évolution permettra de consulter ses données d’entraînement en un coup d’œil, sans interruption. Une innovation particulièrement appréciable lors des sorties en pleine lumière où la lisibilité devient un enjeu crucial pour le suivi des performances.

Héritage et évolution : le savoir-faire Coros à l’œuvre

Sur le fond, la Pace 4 reste fidèle à l’esprit de la Pace 3. Elle offrait déjà jusqu’à 15 jours d’autonomie, des fonctions de navigation GPS, d’altimétrie et une large palette d’activités sportives.

Le constructeur promet cependant une version encore plus légère et confortable, aussi bien à l’entraînement qu’en compétition. Cet affinage répond parfaitement aux attentes des athlètes d’endurance, pour qui chaque gramme compte et le port quotidien doit rester imperceptible.

Un capteur nouvelle génération pour une santé mieux suivie

La montre s’équipe d’un capteur optique de dernière génération, intégrant cinq LED et quatre photodétecteurs. Cette technologie permet de suivre le rythme cardiaque. Mais elle mesure aussi la saturation en oxygène dans le sang. Les fonctions classiques – analyse du sommeil, monitoring de l’activité – restent bien sûr au rendez-vous, formant un écosystème cohérent et centré sur l’essentiel, sans fioritures superflues.

Simplicité et performance : la promesse tenue de Coros

Avec cette Pace 4, Coros affine une fois de plus son approche. La marque conçoit des montres conçues par et pour les sportifs, où la sophistication technique ne rime jamais avec complexité. Entre l’écran high-tech, la légèreté revendiquée et les capteurs performants, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce modèle le compagnon idéal des runners. Reste à découvrir en mi novembre 2025 si cette nouvelle venue tiendra toutes ses promesses.

