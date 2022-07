[Comparatif] Meilleure alarme piscine : laquelle choisir ?

Installer la meilleure alarme de piscine constitue un moyen simple de protéger votre enfant ou votre animal de compagnie contre les risques de noyade. Une alarme doit être suffisamment sensible pour détecter la présence d’enfants ou d’animaux dans l’eau, mais pas trop au point de déclencher de fausses alertes.

La noyade est la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 14 ans. En deux minutes à peine, sans oxygène, une personne peut perdre connaissance. En utilisant une alarme de piscine, vous aurez le temps de réagir en cas d’urgence. Ce dispositif détecte et prévient les adultes à proximité d’une entrée non désirée dans une piscine ou sa zone. Dans ce comparatif, découvrez l’alarme de piscine la mieux adaptée à vos besoins.

Liste des meilleures alarmes piscines :

Astral Immerstar

Gre 770270

Aqualarm Classic

Maytronics aquasensor premium

Poolguard DAPT-WT

Techko S187D

Lifebuoy

Astral Immerstar : la meilleure alarme pour une piscine de 5 x 12 m

L’Astral Immerstar mérite de figurer dans ce comparatif des meilleures alarmes de piscine. Elle offre la tranquillité d’esprit à un prix abordable. Immerstar exploite une technologie de pointe qui détecte le flux d’eau et émet un avertissement au moindre changement.

À noter que ce système peut faire la différence entre les ondes parasites et les mouvements émis par un corps. Cette particularité évite le déclenchement inutile de la sirène. Par ailleurs, Immerstar repère les menaces dans un périmètre de 7 m du capteur. Cette dernière émet une alarme de 100 dB pour prévenir du danger.

Elle ne prend pas beaucoup de temps à installer grâce à ses accessoires qui s’adaptent à toutes les formes de margelles.

Système de fixation au niveau de la margelle

Mode de surveillance automatique

Détection assurée dans un périmètre de 7 m

Niveau sonore 100 db

Alarme certifiée NF P90-307-1:873

Points forts

Un capteur plus performant

Une installation et une utilisation faciles

Point faible

Non adapté aux grandes piscines

Gre 770270 : la meilleure alarme de piscine à détection d’immersion

L’alarme de piscine Gre 770270 constitue une meilleure alternative à l’Astral Immerstar grâce à ses multiples propriétés pratiques. Respectant les standards de la norme NF P90 307, cette alarme de piscine avertit en cas de mouvement inhabituel dans l’eau. Pour ce faire, elle fait appel à un système de détection d’immersion très sophistiqué. Ce dispositif déclenche une alerte immédiate en émettant un son puissant qui équivaut à 100 dB. Ce bruit peut être perçu de n’importe quel endroit de la maison.

Quant à son emplacement, cette alarme doit être maintenue sur le bord de la piscine. Après son installation, il n’y a plus de soucis à se faire. Cet appareil fournit continuellement des informations quant à l’état de la piscine. Autonome, elle fonctionne avec des piles et ne nécessite pas d’entretien régulier.

Système de fixation sur la margelle

Mode de surveillance automatique

Détection garantie dans un périmètre de 6 m

Niveau sonore 100 db

Alarme certifiée NF P90 307 /A1

Points forts

Modèle compact

Entretien facile

Points faibles

Une pose complexe

La nécessité de creuser les rives de la piscine

Aqualarm Classic : l’alarme de piscine la plus efficace

Pour assurer la sécurité des enfants qui utilisent la piscine, il faut disposer d’un système d’alarme aux meilleures performances. Le modèle choisi doit être réactif pour prévenir tous les dangers potentiels.

À cet effet, l’Aqualarm Classic est capable de détecter momentanément une chute et déclenche une alerte en 12 secondes. Ce modèle se caractérise par sa structure triangulaire. Elle dispose d’un clavier sur sa façade, permettant de saisir manuellement les codes de verrouillage.

De ce fait, l’Aqualarm Classic peut être activé sans clé, sans aimant ou même sans télécommande. Cette caractéristique se révèle très pratique, car aucun risque de perte de matériel n’est à craindre avec un code.

Grâce à sa technologie à microprocesseur, ce dispositif peut analyser les mouvements émis dans l’eau. Équipé d’une fonction de pointe, il arrive à faire la différence entre une chute et un mouvement causé par les conditions météorologiques.

Système de fixation sur la margelle

Mode de surveillance automatique

Détection garantie dans un périmètre de 7 m

Niveau sonore 115 dB

Alarme certifiée NF P90 307 /A1

Points forts

Un appareil discret pour la piscine

Alarme de piscine réactive

Points faibles

Tuyau immergé fragile

Il aurait été plus agréable d’avoir une extension de la sonde

Maytronics aquasensor premium : une alarme de piscine haut de gamme

Maytronics aquasensor premium est le modèle jouissant d’un capteur haut de gamme de ce comparatif. Elle respecte la norme NF P90-307-1, ce qui explique pourquoi elle est la meilleure alarme de piscine en termes de sécurité d’utilisation. Cette alarme bénéficie d’une coque qui résiste aux UV et aux chocs. Du coup, elle peut conserver son état original pendant longtemps évitant ainsi l’achat fréquent de ce type d’appareil.

Aucun réglage particulier n’est nécessaire pour le faire fonctionner. En effet, cette action est facilitée par les touches magnétiques. Grâce à sa dimension réduite, l’aquasensor premium de Maytronics ne gâche pas la décoration de son emplacement. Comme ce modèle s’équipe de la fonction Wind Control, la surveillance s’active automatiquement après qu’un membre de la famille ait pris son bain. Elle fournit par ailleurs des informations pendant les heures sans surveillance.

Système de fixation sur la margelle

Mode de surveillance automatique

Détection garantie dans un périmètre de 7 m

Niveau sonore de 100 dB

Alarme certifiée NF P90 307 /A1

Points forts

Activation et changement de mode très faciles

Coque solide en polycarbonate

Points faibles

Commande discutable

Se déclenche souvent lorsqu’il vente

Poolguard DAPT-WT : la meilleure alarme de porte pour piscine

Vous craignez que votre enfant utilise la piscine sans votre surveillance ? Une alarme de porte de piscine constitue une excellente alternative aux dispositifs immergés ou hors-sol. En règle générale, elle est moins sensible aux conditions météorologiques, ce qui signifie moins de fausses alarmes. De fait, Poolguard fait partie des pionniers dans ce domaine. Son système Poolguard DAPT-WT détecte les intrusions dans la piscine. En équipant la piscine de son alarme de porte DAPT-WT, vous augmentez la sécurité de vos enfants et vous réduisez les risques d’accident.

Lorsqu’il détecte les intrusions dans la piscine, cet appareil se déclenche immédiatement et continue à sonner pendant cinq minutes après la fermeture de la porte. En outre, il jouit d’une fonction permettant aux adultes d’entrer dans la maison sans déclencher l’alarme. Les piles peuvent être utilisées jusqu’à 6 mois, et lorsque les piles sont faibles, vous serez également averti du changement.

Système de fixation sur la porte moustiquaire

Mode de surveillance automatique

Détection garantie dans un périmètre de 7 m

Niveau sonore de 85 dB

Alarme certifiée

Points forts

Sirène puissante pour une sécurité accrue

L’alarme se réinitialise automatiquement au bout de cinq minutes

Points faibles

L’alarme ne peut pas être désactivée manuellement

Les kits de porte moustiquaire sont vendus séparément

Techko S187D : Alarme de piscine avec détecteur magnétique

L’alarme Techko S187D a été conçue pour assurer une meilleure surveillance des entrées de la piscine qu’il s’agit d’une porte ou d’un portail. Cette alarme émet une puissante sirène de 110 dB dès que le contact magnétique est rompu, afin de savoir ce qui se passe. Il existe un bouton de dérivation sur lequel vous pouvez cliquer lorsque vous voulez nager.

Cette alarme dispose de deux capteurs. Ceux-ci vous permettent de maintenir la porte moustiquaire fermée même lorsque la porte coulissante en verre est juste entrouverte, sans désactiver l’alarme. Ils ne nécessitent aucune programmation supplémentaire. Les capteurs et l’alarme sont accompagnés d’un mode d’emploi clair. La protection de l’alarme “Always On” vous assure de ne rien manquer.

Vous constaterez que cette alarme de piscine est très facile à installer. Que vous l’installiez de façon temporaire ou permanente, elle vous rendra un grand service.

Système de montage sur porte moustiquaire

Mode de surveillance automatique

Détection garantie dans un périmètre de 7 m

Niveau sonore de 110 dB

Alarme certifiée

Points forts

Comprend deux capteurs

Boutons de dérivation pour les deux côtés de la porte

Points faibles

L’alarme n’est pas étanche

Elle ne peut être utilisée que sur une porte de maison.

Lifebuoy : alarme de piscine contrôlée par Application

L’alarme de piscine Lifebuoy est une option à considérer pour ceux qui sont prêts à dépenser un peu plus pour un appareil high-tech. Cette dernière offre une connectivité Bluetooth, ce qui permet de la contrôler directement depuis votre smartphone. Il est livré avec une unité flottante pouvant être utilisée dans n’importe quel type de piscine. Le récepteur de l’alarme peut être situé jusqu’à 15 mètres de la piscine, et il se déclenche si un enfant, un animal domestique ou un autre objet de grande taille entre dans l’eau.

Ce système d’alarme de piscine peut être contrôlé via l’appli de la marque. Celle-ci permet de régler la sensibilité de l’alarme, ainsi que la durée du son de la sirène ou éteindre l’alarme lorsqu’elle se déclenche. Cependant, comme l’appareil utilise la technologie Bluetooth, votre téléphone doit se trouver à proximité de la piscine pour se connecter à l’alarme.

Système de fixation sur la porte moustiquaire

Mode de surveillance automatique

Détection garantie dans un périmètre de 7 m

Niveau sonore de 85 dB

Alarme certifiée

Points forts

Fonctionne dans tous les types de piscines

Paramètres d’alarme réglables

Points faibles

Ne fonctionne pas avec une couverture solaire

Portée Bluetooth limitée

Meilleure alarme de piscine : guide d’achat

L’achat d’une alarme de piscine est une décision judicieuse. Vous n’arrivez pas encore à déterminer quelle est la meilleure alarme de piscine à adopter malgré la comparaison ci-dessus. Ce guide pratique d’achat peut vous aider. Il présente les critères à prendre en compte lors du choix.

Conception de l’installation

Cet élément vous aide à distinguer les différents emplacements d’installation pour la piscine. En fait, chaque produit a des caractéristiques distinctes et comprend une installation et un emplacement différents. Avant d’acheter le produit, vous devez donc vous renseigner sur l’endroit où il convient de l’installer chez vous.

Avec la variété de modèles se traduisant par différentes configurations, vous pouvez l’installer sur la porte, la fenêtre, la porte coulissante et le bord de la piscine. Choisissez un produit adapté à l’installation et pratique avec votre piscine pour effectuer la surveillance.

La sirène

Le niveau sonore de la sirène permet d’entendre le son en cas d’intrusion dans la piscine. Choisissez-en une qui est suffisamment forte pour être entendue et qui peut être activée ou désactivée à distance. Le son doit être si fort qu’il peut vous faire sursauter ou être dangereux pour les enfants.

Durabilité

Optez pour une alarme de piscine étanche et durable, dont la batterie est garantie et facile à remplacer. Cela vous permet de l’utiliser plus facilement. En effet, presque toutes les piscines sont conçues à l’extérieur et un dispositif d’alarme avec une capacité d’étanchéité sera un excellent choix. Si la piscine est intérieure, cela n’affecte pas non plus sa qualité ou sa méthode de fonctionnement.

Fonctions intelligentes

Certaines alarmes de piscine comprennent des fonctions qui vous permettent de surveiller leur état et de modifier les paramètres depuis votre smartphone. Ces unités fonctionnent avec Bluetooth ou Wi-Fi – le premier a une portée limitée, tandis que le second vous permet de contrôler l’alarme de n’importe où, même si vous n’êtes pas à la maison.