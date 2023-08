Comment regarder UFC 292 gratuitement ?

Dans le monde des arts martiaux mixtes, l’UFC est sans conteste l’une des organisations les plus prestigieuses, offrant aux fans des combats époustouflants et des moments de pur frisson. À cet effet, l’UFC 292 s’annonce déjà comme une soirée mémorable. Dans cette catégorie, les combattants les plus talentueux s’affronteront dans l’octogone pour la gloire, l’honneur et le titre tant convoité. Vous souhaitez regarder l’UFC 292 gratuitement ? Suivez le guide pour vivre en direct cet évènement immanquable.

Le samedi 19 août, le légendaire TD Garden de Boston, Massachusetts, se prépare à vibrer au rythme d’un véritable spectacle de puissance, de technique et de passion lors de l’UFC 292 ! Cet événement tant attendu promet de réunir les plus grands combattants de l’UFC. Chacun est prêt à se mesurer aux meilleurs pour s’emparer de la gloire et inscrire leur nom en lettres d’or dans l’histoire de l’organisation.

Que vous soyez un passionné de longue date ou un novice curieux, préparez-vous à vivre une soirée inoubliable, où l’essence même du MMA sera mise en lumière. Voici comment regarder l’UFC 292 gratuitement.

Comment regarder l’UFC 292 gratuitement ? Afin de bénéficier de la diffusion gratuite de l’UFC sur la chaîne russe MatchTV, il est essentiel d’avoir une adresse IP locale. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

UFC 292 : Un spectacle épique de combattants émérites

Préparez-vous pour un spectacle inoubliable lors de l’UFC 292, avec en tête d’affiche un affrontement explosif pour le championnat des poids coqs ! Sur le ring, on retrouve deux combattants d’exception. D’un côté, Aljamain Sterling, le teneur du titre actuel. De l’autre côté, Sean O’Malley, le challenger déterminé. Tous deux se battront sans répit pour établir leur suprématie et décrocher le titre tant convoité de cette division ultra-compétitive.

Dans la catégorie poids pailles, les amateurs de MMA seront comblés par un combat intense entre deux guerrières hors pair : Zhang Weili et Amanda Lemos. Zhang Weili, la championne actuelle, s’est illustrée par son agilité et sa puissance dévastatrice. Amanda Lemos, quant à elle, est réputée pour sa redoutable précision et sa technique imparable.

Ce n’est pas tout ! L’UFC 292 réserve encore plus d’action et d’excitation dans la catégorie des poids coqs. Aux côtés de la confrontation épique entre Sterling et O’Malley, vous retrouverez un autre duel palpitant : Marlon Vera contre Pedro Munhoz.

Par ailleurs, dans la catégorie poids moyens, un autre affrontement des plus attendus est programmé pour l’UFC 292 : Chris Weidman contre Brad Tavares. Avec leur expertise indéniable et leur soif de victoire, Weidman et Tavares nous promettent une bataille acharnée dans l’Octogone.

Enfin, pour compléter le line-up explosif de l’UFC 292, la catégorie poids mi-moyens offrira un duel intense entre Geoff Neal et Ian Garry.

Vous êtes impatients ? Alors, préparez-vous à être ébloui par ce feu d’artifice de combats et de performances athlétiques lors de l’UFC 292.

La carte complète de l’UFC 292

Cette soirée d’arts martiaux mixtes réunira les combattants les plus redoutables de différentes catégories de poids, offrant aux fans un spectacle mémorable de talent, de détermination et de compétition acharnée. Voici la carte complète de l’événement UFC 292 :

Combats principaux :

Aljamain Sterling (États-Unis) vs Sean O’Malley (États-Unis) – Poids Coqs

Zhang Weili (Chine) vs Amanda Lemos (Brésil) – Poids Pailles

Marlon Vera (Équateur) vs Pedro Munhoz (Brésil) – Poids Coqs

Chris Weidman (États-Unis) vs Brad Tavares (États-Unis) – Poids moyens

Geoff Neal (États-Unis) vs Ian Garry (Irlande) – Poids Mi-moyens

Combats préliminaires :

Cody Garbrandt (États-Unis) vs Mario Bautista (États-Unis) – Poids Coqs

Andre Petroski (États-Unis) vs Gerald Meerschaert (États-Unis) – Poids Moyens

Andrea Lee (États-Unis) vs Natalia Silva (Brésil) – Poids Mouche

Gregory Rodrigues (Brésil) vs Denis Tiuliulin (Russie) – Poids Moyens

Karine Silva (Brésil) vs Maryna Moroz (Ukraine) – Poids Mouches

La programmation de l’UFC 292

Les combats préliminaires débuteront le dimanche 20 août 2023 à 02 h du matin, suivis des combats principaux à 04 h du matin.

Découvrez l’intensité des combats de l’UFC 292 grâce aux retransmissions des chaînes étrangères !

Même si vous n’avez pas accès aux chaînes sportives payantes, vous avez la possibilité de profiter de l’intensité des combats de l’UFC 292. En effet, une solution s’offre à vous grâce aux chaînes étrangères qui diffusent gratuitement les événements de l’UFC. Entre autres, la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Cette plateforme propose une diffusion légale des combats, sans aucun coût supplémentaire. De plus, elle vous permet de vous plonger dans l’action en direct ou de rattraper les moments forts grâce à la fonction de replay.

En plus des combats de l’UFC, MatchTV offre une multitude d’autres compétitions sportives en streaming gratuit, telles que la Formule 1, ou encore l’UEFA Champions League. Si vous ne parlez pas russe, vous pouvez facilement traduire le site en français en utilisant Google Chrome pour une meilleure expérience utilisateur.

Toutefois, il est important de noter que MatchTV est géobloquée. Par conséquent, elle n’est accessible qu’avec une adresse IP russe. Pour contourner cette restriction géographique, un VPN pour le streaming est la solution idéale.

En modifiant votre adresse IP pour simuler une connexion locale, vous pourrez accéder à l’intégralité des contenus de la chaîne, y compris les combats de l’UFC. Les VPN offrent également des avantages en matière de sécurité, car ils cryptent votre trafic Internet et protègent votre vie privée en ligne.

Par ailleurs, pour assurer votre sécurité en ligne à tout moment, des fournisseurs de renom tels que NordVPN offrent des options de sécurité avancées. Vous bénéficiez du chiffrement AES-256 bits, du Kill switch ou encore du split tunneling.

Avec de telles mesures de sécurité en place, vous pouvez profiter pleinement des retransmissions en streaming des combats de l’UFC 292 tout en restant protégé et tranquille sur Internet.