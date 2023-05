Comment Roland Garros en direct streaming gratuitement ?

Le tournoi de Roland Garros, c’est le joyau de la couronne du tennis sur terre battue. Chaque saison, les meilleurs joueurs et joueuses du monde s’affrontent dans une compétition féroce pour remporter le titre tant convoité. Si vous n’avez pas la chance de suivre ce spectacle incontournable depuis les tribunes, voici comment regarder Rolland Garros en direct gratuitement depuis vos écrans connectés.

Le tournoi de Roland Garros, c’est bien plus qu’un simple événement sportif, c’est une véritable ode à la passion, à la technique et à l’élégance du tennis. C’est un moment où les émotions sont à leur comble, où chaque point peut faire basculer le match et où les joueurs et joueuses se surpassent à chaque seconde.

Entre les cris de joie, les coups de raquette fulgurants et les échanges palpitants, le spectacle est à couper le souffle. Suivez le guide pour regarder le Roland Garros en direct gratuitement

Comment suivre le tournoi en streaming ? Les droits de diffusion de Roland-Garros ont été acquis conjointement par Amazon Prime Video et France Télévisions. La totalité des matchs en journée sont diffusés par France Télévisions. Si vous souhaitez regarder les rencontres en ligne, il est conseillé d’utiliser la plateforme Molotov qui centralise toutes les chaînes au même endroit. Essayer Molotov Toutes les sessions nocturnes seront retransmises par Amazon Prime Essayer gratuitement Prime Video

Roland-Garros : le tournoi mythique qui fait vibrer les passionnés de terre battue !

Depuis sa création, le tournoi de Roland-Garrosa vu passer les plus grands noms du tennis. De Bjorn Borg à Rafael Nadal en passant par Steffi Graf et Chris Evert. Mais ce qui rend cette compétition si spécial, c’est son histoire et son atmosphère unique.

Le tournoi doit son nom à l’aviateur Roland Garros, qui a été le premier à traverser la Méditerranée en avion en 1913. Toutefois, ce n’est qu’en 1928 qu’il a pris son essor, avec la construction du court central et l’ouverture du stade Roland-Garros.

Depuis lors, cette compétition est devenue un événement incontournable du calendrier sportif mondial. Des joueurs comme Rafael Nadal, Bjorn Borg, Chris Evert et Suzanne Lenglen ont également marqué l’histoire de ce championnat avec leurs performances exceptionnelles. Nadal en particulier est devenu une légende de Roland-Garros. Il a remporté le tournoi à 14 reprises et établit un record de 100 victoires sur terre battue.

Par ailleurs, il s’agit du seul tournoi du Grand Chelem à se jouer sur terre battue. Cette surface particulière exige une technique et une endurance spécifiques. Entre autres, les joueurs doivent s’adapter à sa lenteur et à sa glissance. Cela rend les matchs encore plus passionnants, car chaque point est disputé avec acharnement. De plus, les échanges peuvent durer plusieurs minutes.

En outre, les spectateurs de Roland-Garros sont connus pour être les plus passionnés du monde du tennis. Chaque match est accompagné par des encouragements et des cris de la part du public. Les matchs de nuit sont également très populaires, avec une ambiance électrique sous les projecteurs. Notons que le court principal, le Philippe-Chatrier, peut accueillir jusqu’à 15 000 personnes.

Laissez-vous emporter par la magie des sessions en journée de Roland-Garros sur France TV

Bien plus qu’un simple tournoi de tennis, le Roland Garros est une véritable institution. La passion qui anime les joueurs et les fans est palpable dès les premiers échanges sur le court. Les cris de joie et d’encouragement résonnent dans les gradins, alors que les joueurs rivalisent d’adresse et de stratégie pour remporter la victoire. Les matchs sont intenses, les émotions sont fortes et chaque point gagné est célébré comme une victoire.

Les sessions en journée se caractérisent par leur ambiance unique et leur atmosphère électrique qui se dégage des tribunes et des courts. C’est le plaisir de partager une passion commune avec des milliers d’autres fans, de vibrer ensemble au rythme des matchs les plus mémorables. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents, de voir émerger les futurs champions du tennis.

Alors, que vous soyez un fan de longue date ou un simple curieux, ne manquez pas l’occasion de suivre les sessions en journée de la 122ᵉ édition de Roland Garros sur France TV. En effet, comme chaque année depuis 30 ans, les antennes de la chaîne se mobilisent pour vous offrir une expérience inoubliable. Les matchs les plus intenses, les joueurs les plus talentueux, les coups les plus spectaculaires, tout sera retransmis en direct pour que les fans de tennis ne manquent rien de l’action. De plus, des commentateurs passionnés vous feront vivre chaque match comme si vous y étiez.

Et si vous souhaitez accéder à la chaîne en ligne, vous pourrez passer par Molotov. En effet, cette plateforme de streaming offre un accès facile et pratique à de nombreuses chaînes françaises et internationales. Ainsi, vous pouvez regarder des émissions en direct ou en différé, sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Les sessions nocturnes de Roland-Garros en clair et gratuitement sur Amazon Prime

Pour la troisième année consécutive, les amateurs de tennis sur terre battue peuvent suivre le Roland Garros en direct ou en replay sur Amazon Prime. Vous pourrez ainsi suivre les sessions nocturnes dès le début des phases qualificatives du 22 mai sur le court Simonne-Mathieu. Il est à noter qu’en vous abonnant au service, vous pourrez profiter d’un essai gratuit de 30 jours. Vous pourrez ainsi d’accéder à l’intégralité de la compétition en direct sans débourser le moindre centime.

Pour rester informé de toutes les actualités liées au tournoi, il est recommandé de s’abonner à des notifications spéciales. Elles vous permettent de profiter de mises à jour en temps réel sur les scores, les résultats, les joueurs et les matchs clés tout au long de la compétition.

Suivre l’intégralité du Roland-Garros sur Canal+

Les abonnés de la chaîne cryptée pourront suivre l’intégralité des matchs en direct. Ils pourront également profiter des analyses des experts et les commentaires des journalistes sportifs. En plus des matchs en direct, Canal+ propose également des rediffusions et des résumés des matchs les plus importants.

Roland-Garros : FAQ

Quand débute la compétition de Roland Garros 2023 ?

La compétition de Roland Garros 2023 débute le 22 mai.

Combien de matchs seront disputés lors de cette édition ?

Près de 900 matchs seront disputés dans 20 épreuves différentes.

Quand se dérouleront les demi-finales du tableau masculin et féminin ?

Les demi-finales du tableau féminin auront lieu le jeudi 8 juin.

Quelles sont les dates des finales ?

La finale du tableau féminin aura lieu le 10 juin à partir de 15 h. Elle sera suivie de la finale du tableau masculin le 11 juin à partir de 15 h.