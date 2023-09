Comment jouer à Starfield sans une Xbox ?

Est-il possible de jouer à Starfield sans une Xbox ? C’est la question que beaucoup de gamers se sont posée à la sortie du titre. La réponse, c’est oui ! Mais pour cela, découvrez nos différentes méthodes pour en profiter avec votre matériel actuel !

Jouer sur Steam

Bien que Starfield ne soit pas disponible sur PS5 ou Nintendo Switch, il existe de nombreuses alternatives pour y jouer. L’une des options les plus évidentes est de l’acheter sur Steam, la plateforme de distribution de jeux de Valve.

Microsoft publie désormais régulièrement ses jeux sur Steam. Cela signifie donc que Starfield est accessible à un large public même sans avoir une Xbox. Il est déjà populaire sur Steam, avec un pic de 266 000 joueurs simultanés.

L’Application Xbox Game Pass sur Android

Une autre possibilité pour jouer à Starfield sans une Xbox, c’est l’application Xbox Game Pass sur Android. Cette application permet aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate de jouer à des jeux depuis le cloud. Pour une expérience optimale, il est recommandé d’utiliser une manette compatible Bluetooth.

Jouer sur iOS et Mac via un navigateur web

Avec un appareil Apple, vous pouvez également jouer à Starfield sans avoir besoin d’une Xbox via un navigateur web. Cette option revêt une importance particulière pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Avec cet accès depuis le cloud, les utilisateurs peuvent contourner ainsi les restrictions d’Apple.

Cela concerne spécifiquement les services de cloud gaming sur son App Store. Cependant, il est crucial de noter que la qualité de l’expérience de jeu en streaming repose sur la stabilité de votre connexion Internet.

Nvidia GeForce Now : Qualité de jeu exceptionnelle

Pour ceux qui recherchent une expérience de jeu de haute qualité, Nvidia GeForce Now offre une solution attrayante. Grâce à une collaboration entre Microsoft et Nvidia, Starfield est compatible avec GeForce Now, même sans une Xbox.

Ce service de cloud gaming permet aux joueurs de diffuser des jeux pris en charge sur PC via le cloud. Les membres Ultimate de GeForce Now ont la possibilité de profiter de Starfield en 4K et à 120 fps. Cela garantit l’une des expériences de cloud gaming les plus impressionnantes en termes de qualité de diffusion.

Jouer sur un écran plus grand avec Samsung Gaming Hub

Pour les amateurs d’un écran plus vaste, il est recommandé de vérifier la compatibilité avec Samsung Gaming Hub. Similaire à l’application Xbox Game Pass sur Android, cette option vous permet de jouer à Starfield sur votre téléviseur sans avoir besoin d’une Xbox.

Cela se fait via le cloud, offrant ainsi une expérience de jeu sur grand écran. Cependant, cette option n’est disponible que sur certains appareils Samsung pris en charge à partir de 2020.

Jouer sur Xbox One

Starfield était initialement présenté comme une exclusivité pour les consoles Xbox Series X/S. Cependant, il est désormais disponible sur Xbox One grâce au cloud gaming de Xbox.

Les joueurs ont la possibilité d’accéder au jeu par le biais du Microsoft Store sur leur console Xbox One. Ils peuvent ensuite le lancer, tout comme s’ils jouaient à n’importe quel autre jeu pris en charge par le cloud. Cela permet aux propriétaires de Xbox One de profiter de Starfield, même sans une Xbox Seires X/S.