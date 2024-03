Guide pratique pour connecter un casque sans fil sur votre Nintendo Switch

La Nintendo Switch est une console de jeu vidéo très populaire depuis son lancement en mars 2017. Elle offre une expérience de jeu unique grâce à sa portabilité et sa polyvalence. Cependant, la Switch ne propose pas de support natif pour les casques sans fil. Nous allons vous expliquer comment connecter facilement un casque Bluetooth à votre console Nintendo Switch.

La méthode pour connecter un casque sans fil en quelques étapes.

Utiliser un adaptateur Bluetooth pour la connexion

Malgré leur popularité croissante, les casques sans fil ne sont pas compatibles avec la Nintendo Switch par défaut. La raison derrière cette limitation pourrait être liée aux problèmes de latence lors de l'utilisation du Bluetooth pour transmettre le son en temps réel pour les jeux. Toutefois, il existe plusieurs solutions qui permettent de la contourner et de profiter d'un casque sans fil.

La première consiste à utiliser un adaptateur Bluetooth. Ce dernier est conçu pour se brancher directement sur le port USB-C situé en bas de la console et y ajoutent une fonctionnalité Bluetooth. Le connecter à votre Nintendo Switch via un adaptateur est relativement simple.

Ensuite, branchez l'adaptateur Bluetooth sur le port USB-C de la Switch. Puis, allumez votre casque Bluetooth et placez-le en mode appairage. Il sera nécessaire d'appuyer et de maintenir enfoncé un bouton sur le casque pour entrer dans ce mode.

Après cela, suivez les instructions fournies par le fabricant de l'adaptateur pour connecter celui-ci à votre casque. La procédure peut varier selon les modèles, mais elle implique généralement d'appuyer sur un bouton de l'adaptateur jusqu'à ce que les LED du dispositif clignotent.

Il est important de noter que cette méthode fonctionne également lorsqu'il s'agit de connecter la Switch à des écouteurs sans fil ou des haut-parleurs Bluetooth. Toutefois, assurez-vous que l'adaptateur utilisé prend en charge ces types de périphériques.

Connecter un casque sans fil via la station d'accueil de la Switch

Si vous jouez à la Nintendo Switch en mode TV, il est possible de connecter un casque sans fil via sa station d'accueil. Vous aurez besoin d'un adaptateur Bluetooth avec une connexion audio 3,5 mm et d'un câble adaptateur 3,5 mm vers RCA.

Pour ce faire, branchez un adaptateur Bluetooth compatible audio 3,5 mm dans le port USB situé à l'arrière de la station d'accueil de la Switch. Ensuite, connectez un câble audio 3,5 mm à l'autre extrémité de l'adaptateur et reliez-le ensuite au câble RCA.

Puis, branchez les connecteurs RCA du câble aux entrées audio rouge et blanche situées à l'arrière de votre téléviseur ou de votre système audio. Et allumez votre casque Bluetooth et placez-le en mode appairage. Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'adaptateur pour connecter celui-ci à votre casque.

Cette méthode est particulièrement utile pour ceux qui veulent profiter d'un son sans fil sur leur téléviseur tout en jouant à la Nintendo Switch en mode TV. Profitez du son transmis directement dans votre casque sans fil.

Utiliser des écouteurs spécifiques pour la Switch

Nintendo a déployé une mise à jour logicielle de la console en septembre 2021. Elle apporte la compatibilité avec certains écouteurs spécifiquement conçus pour Switch. Ces écouteurs utilisent une connexion directe USB-C et offrent une qualité sonore supérieure. La latence est faible une fois connectés à la console.

Pour utiliser des écouteurs spécifiques pour la Nintendo Switch, il suffit de connecter vos écouteurs compatibles à la prise USB-C située en bas de la console. Par la suite, allumez vos écouteurs et patientez quelques secondes pour que la connexion s'établisse automatiquement.

Pour les joueurs ne voulant pas d'un adaptateur Bluetooth avec leur console, cette méthode est parfaite. En fait, ils recherchent une solution plus simple et directe pour profiter d'un son sans fil lorsqu'ils utilisent la Nintendo Switch.

Outre la Nintendo Switch, vous pouvez également profiter de votre casque sans fil avec de nombreux autres appareils. Je vous recommande de consulter ce guide pratique qui vous explique étape par étape comment le connecter à votre appareil préféré.