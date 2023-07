Combien de RAM vous faut-il réellement ?

La mémoire vive, ou RAM, est cruciale pour tout appareil informatique. Les PC, tablettes et téléphones modernes ont généralement de 2 Go à 32 Go, voire plus. Cependant, de combien de RAM avez-vous réellement besoin ?

L’importance de la RAM

Ajouter plus de RAM à votre ordinateur ne le rendra pas plus rapide si vous en avez déjà assez. Cela représente un gaspillage d’argent. Les jeux nécessitant 16 Go de RAM ne fonctionneront pas forcément plus rapidement si vous avez 32 Go. Cependant, veillez à allouer suffisamment de mémoire aux tâches en arrière-plan améliore les performances dans les applications gourmandes.

Combien de RAM avez-vous besoin ?

En général, 16 Go de RAM constituent un bon objectif pour la plupart des propriétaires de PC et d’ordinateurs portables. Cela permet d’avoir suffisamment de mémoire pour les jeux modernes. De plus, cela permet une navigation web avec plusieurs onglets et l’exécution d’applications gourmandes. Ces applications incluent les logiciels de montage vidéo. Si vous hésitez sur la quantité de RAM dont vous avez besoin, 16 Go est une bonne référence.

Les quantités recommandées selon votre utilisation

Voici un aperçu des quantités de RAM courantes et de leurs utilisations recommandées :

4 Go : Convient aux Chromebooks d’entrée de gamme et à certaines tablettes , principalement pour les utilisateurs au budget restreint.



, principalement pour les utilisateurs au budget restreint. 8 Go : Généralement installé sur les ordinateurs portables d’entrée de gamme , suffisant pour les jeux Windows de base à des paramètres inférieurs.



16 Go : La RAM de 16 Go est excellente pour les systèmes Windows et MacOS . Elle convient également aux jeux , surtout avec une RAM rapide. Cependant, certains jeux peuvent nécessiter davantage de mémoire.



. Elle , surtout avec une RAM rapide. Cependant, certains jeux peuvent nécessiter davantage de mémoire. 32 Go : Idéal pour les professionnels et les joueurs haut de gamme , offrant des performances suffisantes pour tous les jeux à un prix abordable.



, offrant des performances suffisantes pour tous les jeux à un prix abordable. 48 Go : L’utilisation de kits de mémoire non binaires peut être une alternative économique . Cela est valable si 32 Go de RAM ne sont pas suffisants et que 64 Go sont excessifs .



. Cela est valable . 64 Go et plus : Réservé aux passionnés et aux stations de travail spécialisées tels que les ingénieurs et les monteurs audiovisuels professionnels. Ils peuvent commencer avec 64 Go. Si nécessaire, ils peuvent augmenter la capacité de leur RAM.

Achetez ce dont vous avez réellement besoin

N’oubliez pas que l’achat de plus de RAM que nécessaire ne vous apportera aucun avantage en termes de performances. En outre, c’est tout simplement de l’argent gaspillé. En conséquence, achetez ce dont vous avez réellement besoin. Pour le reste de votre budget, consacrez-le à des composants plus importants comme le processeur ou la carte graphique.