CoD Modern Warfare 3 : la nouvelle opératrice Lockpick a vu le jour

Le 10 novembre, Lockpick, la nouvelle opératrice de CoD Modern Warfare 3 sera enfin disponible. Les premiers à la découvrir seront les joueurs sur PlayStation. Révélé lors de l’événement Call of Duty : Next, Lockpick a suscité un engouement parmi les fans. Effectivement, ce personnage captivant promet une expérience de jeu unique et palpitante.

L’intrigante histoire d’Élodie « Lockpick » Michaux

L’histoire de l’opératrice « Lockpick » alias Élodie Michaux dans Modern Warfare 3 se déroule à Paris. En outre, elle admire les talents criminels de ses frères, ce qui la conduit à développer ses propres compétences.

Confrontée à des choix déchirants après des tragédies familiales, elle a choisi d’utiliser ses talents criminels. Elle les a transformées en atouts pour des missions secrètes et des opérations d’élite où elle excelle.

L’inspiration cinématographique de Lockpick

La nouvelle opératrice Lockpick dans Modern Warfare 3 trouve son inspiration dans les grands films de cambriolage. Son design, du masque dissimulant son identité à son fidèle couteau Starry Knife, évoque l’essence d’une artiste du crime.

Par ailleurs, ses armes, comme l’AMRican Gothic, arborent un camouflage bleu et des accents dorés. Cela ajoute une esthétique unique à l’arsenal de Lockpick.

Un avantage exclusif pour les précommandes PlayStation

Pour ceux ayant précommandé sur PlayStation, l’opératrice Lockpick sera accessible en mode multijoueur et zombies de Modern Warfare 3. Sachez que dès le 10 novembre, ils pourront l’utiliser.

De plus, elle fera son entrée dans Call of Duty : Warzone dès la saison 1. Ainsi, elle apportera de nouvelles intrigues et des stratégies plus raffinées.

Un accès anticipé à une campagne épique

La précommande sur PlayStation offre également un accès anticipé à la campagne du jeu à partir du 2 novembre. Les joueurs auront l’opportunité de plonger dans une histoire immersive où ils découvriront les rebondissements captivants de Modern Warfare 3.

Le défi captivant de Lockpick

En somme, l’arrivée de l’opératrice Lockpick dans Modern Warfare 3 n’est pas simplement un ajout au jeu. Au contraire, c’est une opportunité de vivre l’action à un niveau supérieur. En incarnant Élodie « Lockpick » Michaux, les joueurs sont invités à relever un défi captivant dans l’univers intense de Call of Duty : Modern Warfare III.

Préparez-vous à déverrouiller le potentiel de Lockpick et à devenir le maître du cambriolage virtuel. L’expérience exclusive aux joueurs PlayStation débutera le 10 novembre, offrant ainsi une aventure exceptionnelle et immersive aux fans de la franchise.