Call of Duty Modern Warfare 3 : la liste complète des modes du jeu

Call of Duty Modern Warfare 3 offrira divers modes de jeu compétitifs. À l’approche de la sortie, les joueurs découvrent les détails excitants du nouvel opus, centré sur le multijoueur. La liste des modes est très attendue et voici quelques-uns de ceux qui sont prévus.

Match à mort par équipe (Confirmé)

Dans ce mode, la mission est claire et simple : éliminer tous les membres de l’équipe adverse. La victoire revient à l’équipe atteignant un certain seuil de points. En cas de temps épuisé, à celle totalisant le plus de points.

Élimination confirmée (confirmé)

S’appuyant sur la structure du Match à mort par équipe, ce mode introduit une subtile variation. Les équipes s’affrontent pour accumuler des éliminations. Cependant, les points proviennent de la collecte des plaques laissées par les ennemis.

Domination (confirmé)

Dans ce mode, la conquête totale des points de contrôle disséminés sur la carte constitue l’objectif principal. Généralement au nombre d’au moins trois, ces points stratégiques se nichent à des emplacements clés. Capturer un point demande de rester dans la zone dix secondes sans ennemis, garantissant la suprématie.

Contrôle (confirmé)

Le mode Contrôle déploie une dynamique captivante où les joueurs se battent pour prendre le contrôle de deux zones vitales. Les attaquants visent deux zones pour un round gagnant. Les défenseurs luttent pour empêcher la capture avant l’échéance. La première équipe à décrocher le nombre requis de rounds victorieux s’adjuge la partie.

QG (pas confirmé)

Ce mode se focalise sur la capture d’un point fixe, le quartier général, pour accumuler des points. Sa popularité réside dans le gain d’expérience à chaque prise de contrôle, offrant ainsi la perspective d’engranger des scores substantiels.

Mêlée générale (pas confirmé)

Aussi nommé « FFA », ce mode offre des affrontements où tous les joueurs rivalisent sans distinction.

Recherche & Destruction (pas confirmé)

R&D, souvent abrégé ainsi, crée un jeu asymétrique. L’équipe attaquante élimine défenseurs ou fait exploser des sites. Avec une seule vie par round, la victoire revient à la première équipe à remporter quatre rounds sur sept.

Point stratégique (confirmé)

La bataille se concentre sur la conquête et la défense d’un « point stratégique » tout en repoussant les assauts ennemis. La possession prolongée du point renforce le score de l’équipe, tandis que son abandon mène à une stagnation. Ce mode partage des similitudes avec le QG, avec cependant la particularité du respawn actif même en situation de contrôle.

Guerre terrestre (confirmé)

Ce mode présente des affrontements massifs 32 contre 32 sur vastes cartes spécialement conçues. Il inclut une variété de véhicules et un système d’escouades.

Guerre (confirmé)

Focalisé sur la coopération, ce mode implique les joueurs dans une mission narrative à objectifs multiples. Cette mission façonne l’issue de l’affrontement avec l’ennemi.

Cutthroat (confirmé)

Innovation de modes dans Call of Duty Modern Warfare 3, cette nouveauté se démarque par son caractère novateur. Elle aligne trois équipes dans des affrontements en rounds.