Call of Duty MW3 : c’est quoi ce mode Cutthroat dont tout le monde parle ?

Envie de connaître davantage sur le mode Cutthroat dans Call of Duty MW3 ? Vous êtes au bon endroit pour en découvrir davantage !

Disponible depuis le 12 octobre dernier à 10h GMT, le mode Cutthroat dans Call of Duty MW3 est un mode de jeu compétitif en trois équipes de trois joueurs chacune. Dans ce mode, les joueurs s’affrontent pour obtenir le meilleur score en éliminant les membres des autres équipes adverses et en atteignant les objectifs du jeu. C’est un mode de jeu intense et compétitif qui met à l’épreuve les compétences des joueurs et favorise la coordination d’équipe.

Quelles sont les règles à suivre dans le mode Cutthroat MW3 ?

Ce nouveau mode de Sledgehammer Games suscite l’enthousiasme des fans et même de son développeur. Ce dernier le qualifie d’« expérience compétitive 3v3v3 » dans l’annonce officielle. Si vous vous demandez comment jouer à ce nouveau mode Cutthroat MW3, voici quelques points que vous devrez savoir :

Il opposera trois équipes de trois (3v3v3) sur toutes les cartes 6v6 de Modern Warfare 3

Les équipes individuelles se présenteront en triangle. Leur mission consiste à éliminer tous les joueurs des autres équipes ou de capturer un drapeau lors des prolongations afin de remporter la partie.

ou de capturer un drapeau lors des prolongations afin de remporter la partie. Ce mode ne remplacera pas le mode Gunfight mais demeure une autre option pour que vous puissiez utiliser votre propre chargement.

Bien que le mode n’est disponible que depuis quelques heures, toutefois, tout porte à croire que la communauté semble l’accueillir les bars ouverts. Si vous êtes un fan de Call of Duty MW3, est-ce que vous serez ouvert à l’adoption du mode Cutthroat MW3 ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires !