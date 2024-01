[BON PLAN] – Obtenez une remise sur le clavier gaming Corsair K70 Max

Découvrez l’ultime expérience de jeu avec le clavier Corsair K70 Max RGB Magnetic, doté de switches magnétiques mécaniques réglables et de la technologie d’hypertraitement Corsair AXON. Profitez d’une frappe douce et satisfaisante, et donnez vie à votre station de jeu avec un éclairage RGB dynamique.

Les détails techniques du Corsair K70 Max RGB

L’innovation des switchs magnétiques mécaniques

Le K70 Max se démarque par ses switches CORSAIR MGX réglables. Ces switches offrent un contrôle exceptionnel sur le point d’actionnement de chaque touche. Ajustez-le selon vos préférences, que vous optiez pour des pressions rapides ou une frappe précise.

La puissance de l’actionnement à deux points

L’actionnement à deux points permet d’attribuer deux actions distinctes à une seule pression de touche. Cette technologie offre une réactivité inégalée. Libérez des combos instantanés en un éclair. Ainsi, améliorez votre productivité et votre performance dans le jeu.

Technologie d’hypertraitement Corsair AXON

La technologie AXON propulse le K70 avec un traitement et une transmission d’entrées jusqu’à 8 fois plus rapides que les claviers gaming conventionnels. Profitez d’un taux d’hyperinterrogation de 8 000 Hz pour une réactivité exceptionnelle. Cela redéfinit vos attentes en matière de vitesse.

Un confort inégalé et un design magnétique

L’insonorisation avancée crée une acoustique de frappe douce et agréable, tandis que le repose-poignet magnétique en similicuir assure un confort prolongé. Avec un éclairage RGB époustouflant, le K70 Max est bien plus qu’un simple clavier, c’est une œuvre d’art pour votre setup.