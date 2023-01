Suunto ou Garmin : quelle marque choisir pour votre montre connectée sport ?

Comment choisir la bonne montre connectée sport ? Telle est la question que se posent beaucoup de gens, surtout lorsque l’on est sérieux dans le respect de nos séances d’entraînement. Parmi le fleuron des meilleures montres connectées sports, on retrouve souvent les marques Suunto ou Garmin. Alors quelle marque choisir pour vous accompagner ?

Lorsque les montres connectées sports sont apparues pour la première fois, beaucoup d’entre nous les trouvaient cool mais ne se doutaient pas de leurs réels côtés pratiques. Quelques années plus tard et on se rend vite compte que plus personne ne peut s’en passer.

Que vous soyez un néophyte, un pratiquant occasionnel ou souhaitez devenir pro, les informations fournies par les montres connectées sont très informatives et inspirantes. Malgré tout, une montre connectée est toujours un investissement important. Alors, connaître les points positifs et négatifs sur les montres Suunto ou Garmin est un bon départ dans le monde des montres connectées sport.

Suunto ou Garmin : la gamme des montres connectées

La gamme des montres connectées Garmin

Garmin n’est bien connu pour couvrir les petites niches du marché des montres connectées sport. La Garmin Enduro illustre parfaitement ces propos : elle est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des coureurs sur piste même si ce marché est relativement petit.

Trois grandes séries complètent la gamme des montres connectées Garmin : la Forerunner, la Fenix et la Venu. L’une d’entre elles, répond aux exigences des différents profils de coureur et il s’agit plus précisément de la Forerunner.

En effet, dans la gamme des montres connectées Garmin, il s’agit sans aucun doute du modèle le plus connu. Les débutants apprécieront particulièrement la Garmin Forerunner 55 tandis que les athlètes plus expérimentés pourront opter pour la Garmin Forerunner 245.

Pour les “Pros”, la Garmin Forerunner 745 semble être la plus indiquée. Pour les amoureux d’aventure, l’un des modèles les plus intéressants est la Garmin Fenix 6 Pro. Elle concentre tout le savoir de la marque et est extrêmement puissante.

Pour ceux avec un budget serré, il vaut mieux partir sur la Garmin Instinct Solar. Quant à la série Venus, elle est plus adaptée pour une utilisation quotidienne et possède plus de fonctionnalités de santé.

Alors Suunto ou Garmin ? Découvrez d’abord la gamme des montres connectées Suunto.

La gamme des montres connectées Suunto

La gamme des montres connectées Suunto est plus dynamique et comprend de nombreuses itérations de leur modèles phares, la Suunto 9. Par exemple, il y a de nouveaux modèles tels que la Suunto 9 Baro Titanium, la Suunto 9 Peak, etc.

La Suunto 7 est une hybride, c’est à la fois une montre fitness alimentée par Wear OS et une montre de course. C’est donc l’idéale pour les sportifs qui apprécient un écran lumineux sur leurs montres.

En allant plus loin dans la gamme des montres Suunto, on se rend vite compte que leurs déclinaisons sont importantes mais n’apportent pas toujours le meilleur avantage. Le Suunto 5 Peak de 2022, est la nouvelle version d’un ancien modèle.

Elle est agréablement légère mais elle déçoit grandement par son logiciel et son suivi imprécis de la fréquence cardiaque. De même, seuls les randonneurs inconditionnels apprécieront l’affichage de faible résolution du Traverse Alpha.

D’une part, la Spartan Sport Wrist HR n’arrive pas à offrir des performances significatives en comparaison à ce qui a déjà été vu sur la 9 Baro ou encore la Suunto 7. D’autre part, les anciennes montres connectées Suunto telle que la Suunto 3 n’est pas le meilleur produit à acheter à l’heure actuelle.

En somme, vous trouverez une montre connectée qui vous ira parfaitement mais, cela vous prendra du temps au vu des options presque identiques la majorité du temps.

Suunto ou Garmin : la qualité de fabrication

Comme évoqué plus haut, Garmin possède une gamme de montres connectées sports assez diversifié. En conséquence, il est difficile de décrire la qualité de leurs produits. La majorité des montres Garmin ont un boîtier/contour en fibre renforcé et l’écran est souvent protégé par un film durci tel que le Gorilla Glass.

Par exemple, les modèles Fenix utilisent Corning Gorilla Glass DX ou un film protecteur en sapphire, de l’acier inoxydable, du titane, du DLC (Diamond-Like Carbon), etc. En d’autres termes, il existe de nombreuses variations sur la qualité de fabrication des montres Garmin mais elles sont toutes majoritairement plus robustes que les autres montres de courses.

La majorité des montres Suunto reprennent les mêmes caractéristiques que les montres Garmin à quelques exceptions près. Certains modèles se dotent d’un film protecteur Gorilla Glass en opposition au Sapphire à l’instar de la Suunto 7. D’autres ont une monture protégée par du titane de niveau 5.

Pour terminer, que ce soit Suunto ou Garmin, chaque marque est de grande qualité et leurs montres sont robustes. Vous pouvez donc fermer les yeux et acheter votre produit sans aucune crainte.

Suunto ou Garmin : Autonomie

Jusqu’à très récemment, la Suunto 9 Baro était LA montre pour les coureurs invétérés grâce à son autonomie atteignant 170 heures en ayant le GPS activé grâce au mode économie d’énergie.

Bien évidemment, la Suunto 9 possède également un mode d’utilisation normal et un mode Performance assurant une autonomie de 24 heures. Quant à la Suunto 7, sa faible autonomie s’explique par deux raisons : le système d’exploitation et la taille de l’écran ou son type.

On peut en conclure que l’autonomie des montres connectées Suunto sont bonnes et qu’il n’y a rien de négatif à leur dire.

Côté Garmin, aucune montre connectée ne présente la même autonomie. Par exemple, la Garmin Enduro présente une autonomie phénoménale et la Fenix 6 n’en est pas loin derrière.

Certaines montres connectées Garmin tel que l’Instinct Solar n’ont pas d’autonomie définie puisqu’elles se rechargent lorsqu’elles sont exposées au soleil. Par ailleurs, la Garmin Venu 2 a une grande autonomie comparée aux autres montres connectées AMOLED présentes sur le marché.

De manière générale, l’autonomie des montres Garmin sont excellentes malgré quelques critiques sur la Forerunner 745.

Suunto ou Garmin : le verdict

Il est difficile de dire quelle est la montre connectée entre Suunto ou Garmin. En effet, au vu de leurs capacités et de leurs fonctionnalités distinctes, définir lequel est le meilleur est très ardu. Pour une utilisation plus spécifique, la série Forerunner de Garmin semble être le meilleur choix.

Si vous préférez plutôt une utilisation quotidienne, le meilleur choix est de prendre la Suunto 7 ou d’autres modèles de la gamme Suunto. Avant de faire votre choix, le mieux sera toujours de regarder les “pour” ou “contre” et de réellement définir vos besoins.

Faites attention de ne pas tomber dans le piège des descriptions alléchantes et finir par oublier ce que vous recherchez réellement sur une montre connectée sport.

La meilleure montre Garmin

Pour les amoureux de sport et les plus compétitifs, peu importe l’activité que vous pratiquez, la Garmin Fenix 7 est la montre connectée qu’il vous faut ! Lors des tests, elle a fait preuve d’une efficacité redoutable. Que ce soit au niveau du suivi de santé, de l’autonomie ou encore de nombreux modes pour le sport, c’est un véritable monstre !

Promo -8% Garmin - fenix 7, Solar - Montres GPS multisports connectée haute performance - Gray avec bracelet noir - Boitier 47 mm 799.99 € 733.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La meilleure montre Suunto

Pour concurrencer Garmin dans la bataille des meilleures montres connectées sport, Suunto réplique avec la 9 Peak Pro. Doté de fonctionnalités très haut de gamme, à un prix réduit, c’est le compagnon idéal pour les sportifs recherchant un produit de grande qualité mais accessible !

Suunto 9 Peak Pro Montre GPS avec Longue Autonomie de la Batterie et Mesure du Rythme Cardiaque au Poignet 615.01 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites