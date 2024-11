Découvrez comment l’Apple Watch va booster votre santé grâce à ses nouveaux bracelets !

Apple a récemment obtenu plusieurs brevets pour ses dispositifs. Et l’un d’eux pourrait transformer l’Apple Watch, car il s’agit de la conception d’un bracelet doté de capteurs.

Récemment approuvé par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), cela pourrait être un concept révolutionnaire pour cette montre connectée. Voici ce que l’on sait sur le sujet.

L’intégration de capteurs directement dans les bracelets de l’Apple Watch

Aujourd’hui, l’Office américain des brevets et des marques aurait approuvé 38 nouveaux brevets relatifs à l’Apple Watch. Et parmi ceux-ci, il y en a un relatif aux futurs bracelets de l’Apple Watch qui intègrent des capteurs et des circuits. Le corps de l’Apple Watch pourra être rendu beaucoup plus fin au fil du temps.

Si le projet d’Apple visant se concrétise, celle-ci offrira une nouvelle dimension au suivi de la santé. Les utilisateurs de cette montre connectée pourront avoir droit à de meilleures analyses de leurs données. Bien que l’Apple Watch soit l’un des appareils portables les plus populaires au monde, ses capacités de surveillance de la santé stagnent.

Une technologie pour aller plus loin dans le domaine de la santé

En effet, la société veut aller plus loin. Et en intégrant des technologies encore plus performantes directement dans les bracelets de l’Apple Watch, cela pourrait fonctionner.

Le brevet récemment déposé par Apple décrit un bracelet souple en tissu extensible. Il serait capable d’intégrer des capteurs destinés à mesurer divers signaux physiologiques.

Parmi ces paramètres figurent la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Ce sont deux indicateurs essentiels pour une surveillance complète de la santé. Grâce à cette nouvelle approche, l’Apple Watch pourrait ainsi offrir aux utilisateurs une vue d’ensemble encore plus détaillée de leur état de santé.

Une collecte de données plus variées et complète sur le corps humain

Le fait de disposer de capteurs dans le bracelet et dans le boîtier de l’Apple Watch ouvre ainsi de nouvelles possibilités en matière de soins préventifs. Bien que cette idée ne soit pas totalement nouvelle, la proposition d’Apple semble apporter un niveau de sophistication supplémentaire à sa smartwatch phare.

Si la Huawei Watch D2 permet déjà de mesurer la tension artérielle à travers son bracelet, le brevet d’Apple veut faire mieux. Le géant américain envisage une mise en œuvre plus avancée et plus précise de cette technologie.

Recharger sa montre connectée sans fil, mais de manière améliorée

L’innovation ne se limite pas à la simple intégration de capteurs dans le bracelet de l’Apple Watch. Le brevet d’Apple mentionne également l’incorporation de fonctionnalités permettant la recharge sans fil du bracelet.

Cela permettrait de recharger le bracelet sans avoir à retirer l’Apple Watch de son poignet. Ce qui simplifie ainsi l’expérience utilisateur. Ce système de recharge sans fil pourrait également s’accompagner d’une résistance accrue aux températures élevées. Cela rendrait le bracelet utilisable dans des environnements extrêmes. Que vous soyez en extérieur ou dans des conditions de travail difficiles, vous pourrez avoir accès à vos données.

Par exemple, les professionnels comme les pompiers, les ingénieurs ou les sportifs d’élite pourraient bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Elle permettrait à l’Apple Watch de s’adapter à une gamme plus large de situations et de renforcer sa position de leader sur le marché des montres connectées.

