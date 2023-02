Bientôt une caméra sur l’Apple Watch ? Découvrez les indices

Grâce aux dernières informations obtenues, nous savons maintenant qu’une caméra équipera l’Apple Watch. De quel type ? Ancré dans l’écran ou détachable ? Etc. Tant de questions que vous vous posez sans doute. Nous éclaircirons tout cela ci-dessous.

Explications sur la possible caméra de l’Apple Watch

C’est suite à l’obtention d’un nouveau brevet sur un système de caméra sur l’Apple Watch que nous avons pu recueillir ces informations. C’est le tout dernier que la firme de Cupertino a fait validé auprès de l’USPTO, le dernier datant de 2019.

Le premier s’accordait tout d’abord sur la présence d’une caméra au sein de l’appareil, ce nouveau brevet annonce un autre type d’installation. En outre, la caméra sera intégrée au boîtier de l’Apple Watch, mais non en son sein.

Cela signifie donc que l’Apple Watch sera possiblement détachable et que la caméra l’accompagnera directement installée sur son boîtier. Possiblement, l’appareil sera donc utilisable comme un mini appareil photo portatif.

Son mode de fonctionnement

Selon les croquis du brevet, le fonctionnement de cette nouvelle technologie repose sur un système simple. L’écran de la montre connectée sera utilisé comme le viseur et la couronne numérique sera l’équivalent d’un obturateur.

Comme évoqué plus haut, le boîtier sera détachable du bracelet et vous pourrez donc le replacer une fois vos clichés réalisés. C’est sans aucun doute un système plus simple comparé au mécanisme de bande précédemment proposé.

Disponibilité et tarification

À l’image des derniers brevets concernant la présence d’une caméra sur une Apple Watch, nous sommes encore dans le grand flou. Par ailleurs, le concept reste relativement peu attrayant sauf si vous oubliez par exemple votre iPhone ou que vous n’ayez plus de batterie.

Côté tarification, on peut imaginer des coûts paradoxalement proche de la WristCam. En somme, au vu des différentes avancées technologiques, il ne serait pas étonnant que ce nouveau projet sur l’Apple Watch soit plus qu’un concept dans un futur proche.